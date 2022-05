Apple Music celebra Eurovision 2022: ecco le playlist esclusive di Laura Pausini, Mika e Cattelan

Eurovision Song Contest 2022 e Apple Music scaldano i motori per le prossime due intense settimane con tre nuove playlist speciali curate da tre autori d’eccezione: stiamo parlando di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, i tre presentatori dell’evento musicale in programma a Torino il 10, 12 e 14 maggio.

Scopriamo dunque insieme i dettagli di queste playlist e i brani inclusi al loro interno.

La playlist di Laura Pausini

Con Laura Pausini: the sound of Europe la cantante farà un viaggio in giro per l’Europa, facendoci riscoprire non soltanto i suoi più grandi successi disponibili in Audio Spaziale (tra cui l’ultimo singolo Scatola), ma celebrando anche i brani più rappresentativi della musica europea degli ultimi 40 anni, da Nothing compares to you di Sinéad O’Connor a Wind of Change degli Scorpions, da It must have been love dei Roxette a Alors on danse di Stromae.

Parlando della playlist, la cantante ha commentato:

Questa playlist rappresenta una delle scatole dei ricordi che ho aperto durante le riprese del mio primo film “Laura Pausini – Piacere di conoscerti”. Dal suonare dal vivo con mio padre nei piccoli bar della mia città natale, Solarolo, alle musicassette che hanno costituito la colonna sonora della mia adolescenza. Dalla vittoria al Festival di Sanremo, ai tanti generi musicali e artisti che hanno influenzato la mia crescita artistica, attraversando l’Europa e il mondo nel corso della mia carriera.

La playlist di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan: the sound of Europe andrà alla scoperta delle hit europee preferite del conduttore, da pezzi immortali come Viva Forever delle Spice Girls e Wake me up di Avicii, passando per brani iconici del repertorio italiano più recente come Stavo pensando a te di Fabri Fibra e Calabi Yau de I Cani.

Alessandro Cattelan ha commentato così le sue scelte:

Nella mia playlist per Apple Music c’è tanto di quello che ho ascoltato negli anni, le cose che mi piacciono, un po’ d’Italia, che non guasta mai, e qualche brano di Laura e Mika con cui sarò sul palco di questo Eurovision!

La playlist di Mika

Dulcis in fundo troviamo la selezione di brani dell’artista libanese. Saranno venti canzoni per venti diversi paesi, a conferma della ricerca artistica continua dell’interprete, sempre variegata ma soprattutto inclusiva.

Fra i pezzi inclusi anche Levitating di Dua Lipa a La Fama di Rosalía, passando per Around the world dei Daft Punk.

Ecco le parole di Mika su questa sua speciale selezione di brani: