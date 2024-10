Anzj sceglie sonorità hyperpop per il suo album d’esordio “Illumina”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Columbia Records / Sony Music Italy, Illumina è il disco d’esordio di Anzj, artista e producer underground milanese che con questo nuovo progetto ci invita a entrare in contatto con la sua luce interiore.

Di fatto, Illumina non è soltanto una raccolta di brani, ma rappresenta una chiara evoluzione nel percorso artistico del cantautore, che con queste 11 tracce vuole trasmettere un messaggio molto profondo. Ognuno di noi ha infatti il potere di illuminare il mondo che lo circonda attraverso la propria creatività, trasformandolo e mutandone sia i colori che la forma.

“Con questo primo progetto cerco, tramite la musica, di illuminarmi, ovvero di esprimere la mia creatività a 360 gradi, e vorrei proprio diffondere questa luce a chi mi ascolta. Inizio io a illuminarmi, lo trasmetto a qualcuno e così via, finché non si crea una comunità di persone che si illumina e che, quindi, riesce poi a comunicare se stessa”.

ANZJ, IL SOUND DI “ILLUMINA”

Per quanto riguarda il sound, le sonorità hyperpop scelte da Anzj fanno di questo album un perfetto ponte tra il mainstream e le nuove tendenze della musica contemporanea. Va infatti detto che il cantautore non si limita a seguire le mode del momento, ma esplora anche nuove direzioni sonore, invitando il pubblico a fare la stessa cosa.

Andando un po’ più nel dettagli, durante la realizzazione di questo progetto, Anzj ha decido di affidarsi alla chitarra di Ale Buio ed ecco che il suono risulta molto midwest, emo e punk, soprattutto in brani come Somma di noi, Crepuscolo, Per un attimo con te, Rossetto e Sei ancora lì.

ANZJ, “ILLUMINA”: LA TRACKLIST

Entrata, Ingresso Somma Di Noi Surf Rallenti Il Tempo Due Giorni Crepuscolo Per Un Attimo Con Te Rossetto Fever Dream Sei Ancora Lì Uscita, Finale

