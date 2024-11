“Anti Anti” è il nuovo EP di 18K, anticipato dal singolo “Lontano” featuring i Bnkr44

Disponibile da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica vinile nero, il nuovo EP del rapper 18K, “Anti Anti“, per Universal Music Italy/Epic Records.

Il disco è stato anticipato dal singolo “Lontano” featuring i BNKR44, fuori dal 22 novembre, prima collaborazione tra il rapper e la band su un pezzo che prende spunto dalla Witch House e dal punk.

Il brano, dal mood oscuro, “parla di come, a volte, sembriamo avvicinarci a ciò che desideriamo, solo per scoprire, nel momento stesso in cui raggiungiamo il luogo che ci eravamo prefissati, che ciò che vogliamo davvero è in realtà più lontano di quanto immaginassimo.” racconta 18K.

Nell’EP “Anti Anti“, il rapper vuole ribellarsi alla società moderna e a molti suoi aspetti che considera sbagliati, per cercare di portare a un cambiamento.

“Nell’album, rifletto su come, oggi, alcuni modi di esprimere la propria opinione siano erronei, nonostante il messaggio possa essere giusto. In altri casi, è proprio il messaggio a risultare problematico, spesso con connotazioni violente e autoritarie.” spiega l’autore.

I brani, oltre ai temi sociali, toccano anche aspetti più personali per l’artista:

“Come sempre, credo che chi condivide la mia visione o riesce a comprendere la mia natura, sentirà immediatamente di cosa parli l’album, senza bisogno di troppe spiegazioni. Il mio consiglio è di ascoltarlo con mente aperta, lasciandosi guidare dalle sensazioni che suscita, senza preoccuparsi troppo di interpretazioni forzate.”

Clicca qui per presalvare “Anti Anti“, il nuovo EP di 18K, fuori il 29 novembre.