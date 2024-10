Anteprima video: Mash presenta il nuovo singolo “Lara 2” feat Drama

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 1° novembre, Lara 2 feat Drama è il nuovo singolo di Mash, che racconta come anche dalla luce più pura possano nascere le tenebre. Il videoclip è oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia.

La protagonista della zombie love story di Mash scoprirà infatti ben presto che l’uomo di cui si è innamorata non è chi dice di essere.

mash, IL NUOVO SINGOLO “lara 2” feat drama

Come racconta Mash, Lara 2 è “un invito a guardare i propri demoni in faccia e a chiamarli per nome, facendo soprattutto attenzione alle persone di cui ci circondiamo, perché – come la storia di Lara ci dimostra – alcune di loro potrebbero rivelarsi meno ‘umane’ del previsto“.

A questo proposito, “Il protagonista di questo brano, come si intuisce dalla scena che dipingo nella prima strofa, è uno zombie. Si tratta di una metafora della persona sbagliata, quella di cui è pericoloso innamorarsi, in quanto è abilissima ad attrarre a sé le sue prese per poi svuotarle della loro luce e alimentare le sue tenebre“.

mash, “lara 2” feat drama: LE DICHIARAZIONI SUL SINGOLO

Ecco come descrive il brano Mash:

“Come cantautore adoro immergermi nel vissuto altrui, non solo nel mio, per riemergere con nuove prospettive. In questo pezzo esploro l’oscurità, raccontandovi un amore malato dal punto di vista di una strana forma di vita o, meglio, di una non-vita: uno zombie.

Per me la zombie love story di ‘Lara 2‘ rappresenta la metafora di una relazione distruttiva, tossica, in cui la preda viene attirata da un abile predatore, che ha come unico obiettivo il nutrirsi della luce altrui per alimentare le proprie tenebre. O più semplicemente, ho visto troppi film sugli zombie e prima o poi dovevo infilarceli in un testo.

La strofa di Drama rivela dei dettagli interessanti sulla storia di Lara e lo fa con una penna che ho sempre ammirato e che sono felice di avere ospite in questa canzone. Ripassate bene il ritornello, perché il 9 marzo ai Magazzini Generali di Milano avremo bisogno delle vostre voci!”.

mash, “lara 2” feat drama: IL VIDEOCLIP IN ANTEPRIMA

Il brano è accompagnato da un videoclip, per la regia di Edoardo Umberto Conti, che immerge lo spettatore in un’atmosfera gotica e creepy. Ed ecco che, tra giochi di luci e ombre demoniache, i due protagonisti – Mash e Drama – vestono i panni di due zombie dalle personalità disturbate, che dedicano una canzone alla loro sfortunata musa, proprio fra le mura della sua stanza.

“Per questo videoclip abbiamo trasformato uno studio fotografico nel nostro luna park degli orrori.

Diretti dal magico regista Edoardo Umberto Conti, che ha saputo entrare in perfetta risonanza con ciò che volevamo comunicare, ci siamo divertiti un casino a recitare la parte di due zombie dalle personalità disturbate.

La scena più strana da girare è stata quella delle ombre che vedete dietro il divano: l’esatto momento in cui siamo diventati burattinai delle tenebre.

Non vi resta che entrare in punta di piedi e spiarci mentre cantiamo sporchi di fango nella cameretta di Lara, la protagonista di questa zombie love story in cui niente è come sembra”.

A seguire, il video di Lara 2 feat Drama in anteprima.

MASH E DRAMA: L’ANTEPRIMA SU TIKTOK, LA CHALLENGE SUI SOCIAL E IL CONCERTO-EVENTO AI MAGAZZINI GENERALI

Lara 2 verrà presentata in anteprima nazionale ad Halloween con una performance dal vivo sul profilo ufficiale di TikTok Live Italia.

I due cantautori hanno inoltre lanciato una challenge sui social per selezionare una fan disponibile a vestire i panni di Lara nella copertina del brano.

Una collaborazione, questa, che rappresenta soltanto l’inizio di un progetto ben più ambizioso che – attraverso un’originale comunicazione sui social – si concretizzerà il prossimo 9 marzo durante il concerto-evento ai Magazzini Generali di Milano, che vedrà Mash e Drama condividere il palco con alcuni tra i pesi massimi della nuova scena alternative italiana.