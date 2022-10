Anteprima Video: Marco Carta in conflitto tra assenza e presenza di una persona in “(Forse) non mi basti più”

Marco Carta Forse non mi basti più video. Esce oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia il videoclip del nuovo singolo di Marco Carta, (Forse) non mi basti più, canzone scritta dall’artista con Marco Rettani con cui ha anche partecipato nella categoria “Big International Artist” alla 23esima edizione del Kënga Magjike, il “Festival di Sanremo” albanese.

Il pezzo, lanciato sulle piattaforme digitali per Dischi dei sognatori con distribuzione Artist First, entra in rotazione radiofonica da venerdì 21 ottobre e segue il singolo estivo, Sesso romantico, che è risultato il più votato nel sondaggio estivo del nostro sito.

Per Marco Carta si tratta di un ritorno alle origini con una ballad dalle sonorità romantiche e melodiche. Un brano che parla dei ricordi che ognuno di noi porta con sé alla fine di una relazione. Tutti i momenti, positivi o negativi, del resto servono a farci riflettere su ciò di cui abbiamo bisogno e ci aiutano ad affrontare il futuro con una maggiore consapevolezza.

Marco Carta Forse non mi basti più video in anteprima

Ecco come Marco ci racconta la storia dietro al videoclip di questo nuovo singolo la cui regia è stata curata da Mauro Russo:

“La presenza/assenza di una persona nella nostra vita ci consiglia che bisogna prendere una decisione netta talvolta. Lo si fa per salvaguardare le volontà del cuore per smettere di soffrire.

Quando il cuore smette di amare il cervello rimane ancorato alle abitudini come una trappola a forma di limbo. Temporeggiare è solo una scusa.

Ogni distacco per quanto forte, prima o poi ci porta a guarire ed è lì che le risposte, quelle che prima erano chiare diventano dei forse. (Forse) Non Mi Basti più.”

Stilisticamente il video è stato girato completamente in bianco e nero per accentuare la sensazione di qualcosa di ormai passato, o quasi, a cui fa riferimento il testo. Marco cammina solitario sulla spiaggia del mare di Puglia mentre interpreta il brano.

Tra l’altro, come ci segnala la pagina Instagram @marcocartastory, nella giornata di oggi si festeggiano quindici anni dall’ingresso di Marco Carta nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Eccolo a voi, buona visione!