Anteprima video: Juriem, cantante compositrice italo – peruviana, lancia il singolo “Non mi va”

Oggi su All Music Italia vi presentiamo in anteprima esclusiva il video del nuovo singolo di Juriem, presenta il nuovo singolo Non mi va.

Juriem è una cantante, compositrice/songwriter e ballerina italo – peruviana, nata a Lima ma cresciuta in Italia, a Torino per la precisione.

Attualmente vive a Roma ma ha vissuto per un periodo, circa 6 anni, ai Caraibi dove ha lavorato molto con le radio locali pubblicando diversi singoli, album e cover.

Ed è proprio nei Caraibi che Juriem ha preso ispirazione arricchendo le sue composizioni musicali e le melodie di matrice latina con le tipiche influenze ritmiche caraibiche. La sua musica abbraccia più generi ed è il risultato di un mix di contaminazioni, influenze ed esperienze di vita maturate in diversi paesi come il Perù, l’ Italia, il Regno Unito e gli Stati Uniti.

JURIEM NON MI VA

Nelle scorse settimane l’artista aveva annunciato il ritorno sui social e ora arriva Non mi va, singolo lanciato il 18 Marzo su tutti i principali digital stores e prodotto dal maestro Mario Zannini Quirini per Lead Records.

Non mi va è un brano diverso per Juriem che qui sperimenta un nuovo approccio musicale nato da un’ispirazione rivolta alle sonorità occidentali, dove si mescolano fusion/hip hop e pop dance.

Il brano è stato concepito per essere una hit estiva, moderna, orecchiabile, dai ritmi vivaci ed allegri.

Sebbene scritto in gran parte in spagnolo, il singolo ha una parte significativa in italiano. Per il testo infatti Juriem si è ispirata all’Italia, raccontando l’amore di una ragazza che nasce a Venezia, amore che si rivela un’illusione perché provato soltanto dalla protagonista.

Il titolo Non mi va rappresenta il rifiuto dell’inganno di una situazione amorosa che non poteva essere reale, prendendo Venezia come metafora, perché simboleggia la città che in questo senso ha tradito questa ragazza. Un messaggio che va nella direzione del “women empowerment”, della stima si sé e di lasciarsi alle spalle ciò che fa star male ed è “tossico”.

Non mi va anteprima video e testo

A seguire testo e video, quest’ultimo in anteprima esclusiva per All Music Italia, del brano.

Venezia me dejaste la ilusión de tu querer

Ahí botada, ilusionada, sin saber más que hacer

Fingiste que me amabas por solo probar placer

Y en un segundo derrumbaste ahí mi mundo de papel

Non si fa, non si fa, non si fa

Non mi va, non mi va, non mi va

Non si fa, non si fa, non si fa

Non mi va, non mi va, non mi va

Venezia me engañaste con tu tierna habilidad

Esa inocencia escondía tu terrible infidelidad

Jugaste con mi mente yo me caí a tus pies

Y en un segundo derrumbaste ahí mi mundo del ayer

Non si fa, non si fa, non si fa

Non mi va, non mi va, non mi va

Non si fa, non si fa, non si fa

Non mi va, non mi va, non mi va

No, non mi va

Ser otra víctima de tu egoísmo

Non mi va

Soy siempre yo la que tiene que estar mal

Non mi va ah ah aah ahhhhhhahahhaha

Non mi va

Non mi va

El tiempo pasa, también tu pasaras

Non mi va

Como un vicio me dejaste ahogar

Non mi va ah ah aah ah

Non mi va, non mi va

Non mi va

No, non mi va

Ser otra víctima de tu egoísmo

Non mi va

Soy siempre yo la que tiene que estar mal

Non mi va ah ah aah ah ahhhhhhahahhaha

Non mi va

Non si fa, Non si fa, Non si fa

Non mi va, non mi va, non mi va

Non si fa; non si fa, non si fa

Non mi va, non mi va, non mi va

Quiero todo el tiempo que te di

Quiero que te alejes ya de mi

No merezco este odio aquí adentro

Pesa más que cemento

No, non mi va

Ser otra víctima de tu egoismo

Non mi va

Soy siempre yo la que tiene que estar mal

Non mi va ah ah aah ah ahhhhhhahahhaha

Non mi va non mi va

Uhhhihhhhhhhhh

Non si fa non si non si fa

Non mi va non mi va non mi va

Non si fa non si fa non si fa

Non mi va non mi va non mi va

Déjame que yo te explique

Como jugar este juego

Siempre me mentiste

Pero ahora perdiste

La niña que viste ya no existe

Fuiste todo y ahora nada

Solo polvo en mi almohada

Que pena perderte

Tuve mucha suerte

Ahora no me faltas nada nada

Non mi va