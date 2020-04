E’ uscito Distante, il nuovo singolo di Christian Frosio che arriva dopo Anime Leggere e che fa parte dell’album d’esordio Mille Direzioni pubblicato lo scorso gennaio. Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Distante segna un nuovo tassello creativo del cantautore bergamasco che in musica descrive le ripercussioni emotive dettate dalla fine di un rapporto.

“Quando un rapporto finisce si attua un reset su molti parametri della propria esistenza e, nella parte “lesa”, c’è sempre un rifocalizzarsi sulle proprie forze per ridefinirsi.”

Un brano intimo e malinconico che racconta la consapevolezza di una relazione finita, nel momento in cui è necessario reagire con forza per staccarsi da una situazione che tiene ancora legate due persone, nonostante la fine sia una certezza. Una reazione di orgoglio, il recupero con forza della propria dignità, che è stata calpestata da chi non vuole essere ancora protagonista della vita dell’altro.

L’album Mille Direzioni si articola su 8 brani e 34 minuti.

“La diversità dei brani deriva dall’esigenza, da parte del nucleo primario della canzone (voce e chitarra), di richiedere un proprio abito cucito su misura. Sono canzoni nate da un elemento scatenante (il “filo da sbrogliare” per dirla alla Montale), ma che si portano dietro un’esperienza maturata su un periodo più lungo. Le canzoni sono quindi esseri maturi e ben distinti tra loro che richiedono una cura e un rispetto particolare e personale.”

Queste le parole di Christian Frosio per descrivere la sua idea di musica, sviluppata anche grazie a una tesi di laurea sulla ricerca vocale di Demetrio Stratos.

ANTEPRIMA VIDEO CHRISTIAN FROSIO DISTANTE

Il singolo è anticipato da un videoclip, in anteprima su All Music Italia, scritto e diretto da Christian Frosio e Alice Bulloni.

“Nel video ho voluto rappresentare proprio questa condizione attraverso lo sport individuale che è la sintesi della ricerca del superamento dei propri limiti e del contare esclusivamente sulle proprie forze nei momenti decisivi.

Da qui l’altletica leggera: un corridore che si prepara ad una gara, fra i frammenti di ricordi di una Lei, una gara tuttavia che sarà giocata esclusivamente per se stessi e contro se stessi. Per cui nessun spettatore, nessun sfidante, solo il corridore. A partire da quest’idea, il video è stato sviluppato e diretto insieme ad Alice Bulloni, videomaker che ha curato riprese, montaggio e fotografia, dando un contributo essenziale alla realizzazione del video. Le riprese del drone sono state realizzate dalla sensibilità di Nicolò De Nunzio. Un aspetto importante del video è stata la scelta delle location. Il video è stato girato nei territori delle valli bergamasche dove vivo e che rappresentano il mio vissuto (così come nei precedenti video pubblicati).”

Nel video compare l’attrice Alessandra Savoldi e l’atleta Mattia Seriola.

DISTANTE – IL TESTO

Testo, Musica, Arrangiamenti di Christian Frosio

Io domani non so cosa succederà

ma sarò più distante

non posso restare qua

a pensare a te

me ne andrò così

per sempre lontano

mi dispiace ma devo

fare la vittima non è

ma sperare che tu pensi

di più

a me, a te, a quello che potevamo essere e poi

a me, a quello che ti ho dato e non hai visto mai

a te, a quello che hai perso e non hai goduto mai

a me…che ti ho amata davvero

Hai preferito lasciare

nel silenzio i miei gesti

ma in fondo ci speri

come ogni donna anche tu

ami sentirti amata

ed io ti ho dato me stesso

ma in cambio di cosa

di mille rifiuti

ma adesso basta me ne vado

ma quali amici o sorrisi

ma pensa

a me, a te, a quello che potevamo essere e poi

a me, a quello che ti ho dato e non hai visto mai

a te, a quello che hai perso e non hai goduto mai

a me…che ti ho amata davvero

che ti ho amata davvero