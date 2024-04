Annalisa, Taylor Swift, Rose Villain… le classifiche musicali sottolineano la rivincite delle donne

Taylor Swift, Rose Villain, Beyoncé… Le classifiche musicali italiane dell’ultima settimana mettono in luce quanto la musica al femminile stia iniziando a trovare il suo giusto spazio anche nel nostro paese.

Già lo scorso anno le donne ha dominato la scena musicale nel mondo dando un chiaro segnale con il successo degli album di Taylor Swift e del singolo di Miley Cyrus… la musica è donna ed è pop.

Un dato in controtendenza rispetto a quello che ci è stato consegnato dalle classifiche musicali italiane nel 2023, classifiche che hanno evidenziato che, almeno nel nostro paese, la musica rap al maschile domina il gusto degli spettatori.

Qualcosa però negli ultimissimi anni è iniziato a cambiare e il successo riscosso da artiste come Elodie ed Annalisa ne è la prova.

Il 2024 è l’anno in cui una donna, Angelina Mango, è riuscita a vincere il Festival di Sanremo. L’ultima volta era accaduto nel 2014 con Arisa.

La stessa Arisa era stata l’ultima donna a vincere, nel 2009, Sanremo Giovani che quest’anno ha visto il trionfo di Clara.

Le classifiche radio hanno sottolineato il successo dei brani di artiste come Annalisa, Angelina, Emma, Beyoncé, Dua Lipa.

Nelle prime 17 settimane del 2024 sono cinque le artiste che hanno conquistato il primo posto della classifica EarOne: Gaia, Dua Lipa, Angelina Mango, Annalisa e Beyoncé.

Un buon risultato se si conta che nel 2023, nel corso di tutto l’anno, i brani di donne soliste al primo posto in radio furono 17 in totale

E mentre sul fronte live Laura Pausini raccoglie sold out in tutto il mondo e Annalisa in tutta Italia, quest’ultima settimana vede anche delle donne nelle classifiche di consumo con Taylor Swift al primo posto nelle classifiche FIMI album e fisico, e Rose Villain prima nei singoli.

Taylor è la prima donna a conquistare la vetta della classifica album nel 2024 mentre Rose Villain si conferma per la seconda volta l’unica ad esserci riuscita nella chart dei singoli.

Insomma le donne, anche nella musica italiana, stanno tornando a farsi sentire.