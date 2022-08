Dopo il successo con i Boomdabash Annalisa sarà “Bellissima” con il nuovo singolo

Annalisa sarà “bellissima” per il nuovo singolo, un Up tempo con un testo che piacerà molto a chi segue la cantante e non solo.

I fan sono già stati allertati dalla cantante stessa sui social. Nelle scorse settimane infatti Nali, questo il soprannome di Annalisa sin dai tempi di Amici, ha pubblicato un nuovo scatto fotografico ad opera di Nicholas Fols, annunciando: “Adesso andate in vacanza. Ma poi tenetevi pronti. Io lo sono.”

La cantautrice è reduce da un periodo decisamente positivo. Nel 2020 ha lanciato l’album Nuda. Il disco è quindi stato rieditato per festeggiare i dieci anni di carriera dell’artista. La versione arricchita del disco ha preso il nome di Nuda10.

All’interno della tracklist del progetto, certificato con il disco di platino, diversi brani di successo: i singoli usciti in precedenza, Vento sulla luna con Rkomi, Houseparty e Tsunami, quest’ultimi due entrambi certificati con il disco d’oro, il brano del ritorno a Sanremo, Dieci, e il singolo estivo, Movimento lento (lanciato poi in radio in una versione in duetto con Fede). Quest’ultimi due hanno portato ad Annalisa altri due dischi di platino a brano.

Dopo alcuni mesi di silenzio Annalisa è tornata con un brano per l’estate. I Boomdabash infatti, dopo Loredana Berté, Alessandra Amoroso e Baby K, hanno deciso di coinvolgere lei nel nuovo singolo per l’estate 2022, Tropicana.

Il brano, ad oggi certificato con il disco d’oro, è riuscito a raggiungere anche il primo posto nella classifica Earone, il podio nella classifica singoli FIMI e il primo posto su Amazon Music.

Annalisa nuovo singolo

E come dicevamo in apertura ora per Annalisa è tempo di lanciare un nuovo singolo, il primo che porterà al prossimo album della cantante, l’ottavo, e chissà, magari anche al ritorno al Festival di Sanremo (che per Nali sarebbe la sesta volta).

Il nuovo singolo arriverà in radio e nei digital store per Warner Music Italy a inizio settembre. Il titolo del pezzo, un up-tempo con un testo che punta tutto sull’emotività, non è ancora stato svelato. Il titolo? vi diamo solo che nel ritornello Annalisa intona “Ero bellissima“.

Non ci resta che aspettare ancora poco per poter ascoltare il primo capitolo della nuova era musicale di Annalisa.