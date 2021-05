L’estate 2021 di Annalisa è con “Movimento lento” feat. Federico Rossi

Annalisa Movimento lento testo e significato del brano che, da questa notte, 28 maggio 2021, esce in una nuova versione in duetto con Federico Rossi.

Il brano è contenuto nell’album Nuda 10 uscito subito dopo la partecipazione della cantante a Sanremo 2021 con Dieci, e già certificato con il disco d’oro.

La canzone è stata scritta da Annalisa, Eugenio Maimone, Merk&Kremont, Jacopo Ettore e Leonardo Grillotti. Per l’estate 2021 la cantautrice ha deciso di tornare a far coppia con Federico Rossi dopo i duetti del passato con la coppia Benji & Fede, tra cui la hit Tutto per una ragione.

Ad annunciarlo sono stati proprio i due artisti sulle proprie pagine Instagram.

Annalisa Movimento lento

Il singolo up tempo racconta una tipica serata di divertimento nella movida, tra taxi, la luna e scorci di Andalusia.

La notte taglia a metà

L’anima della città

Tu che ne hai piene le palpebre

Di parolacce romantiche

Suona una radio che fa, ah

Na-na-na, na-na-na, na, ah

Lo scrivo sopra la polvere

Succederà, fermati qua

Vista dalla finestra, ehi tu

La luna sembra un’altra abat-jour

Là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina

Sì, però

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto

A fare tardi

Ancora un movimento lento

Estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso, coca-cola

fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh) fino a domani

(Eh, eh, eh, eh, eh) fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh)

Vestito corto, calle maravilla

Poche parole, parli la mia lingua

E il caldo torrido su-sulla schiena

E all’alba i postumi di ieri sera

Vicoli di Andalusia

Pensieri senza poesia

Lasciati sopra le macchine

Dove si va? Sempre qua

Vista dalla finestra, ehi tu

La luna sembra un’altra abat-jour

Là fuori è benzina, la luce cammina, è mattina

Sì, però

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto

A fare tardi

Ancora un movimento lento

Estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso, coca-cola

fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh) fino a domani

(Eh, eh, eh, eh, eh) fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh)

E sei nella mia mente

Come un serpente che si attorciglia

Gente tra la gente

Attimo fuggente, battito di ciglia

Una scena di Almodovar

Sì, magari ti chiamo, magari

Pelle sulla pelle, un sorso di vele

Ma che se va

(Che se ne va)

Ancora un movimento lento

Poi chiami un taxi

Da queste parti facciamo presto

A fare tardi

Ancora un movimento lento

Estate in una goccia sola

Tra la pioggia che ci sfiora

Il cielo rosso, coca-cola

fino a domani

(oh, oh, oh, oh, oh) fino a domani

(Eh, eh, eh, eh, eh) fino a domani