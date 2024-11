Annalisa: dopo il premio “Fenomeno Europeo” dell’anno arriva il primo posto in radio in Spagna in attesa di….

Qualche giorno fa, Annalisa ha ricevuto un importante riconoscimento in Spagna: il LOS40 Music Award, assegnato dalla principale emittente radiofonica spagnola, LOS40, dove la sua versione in spagnolo di Sinceramente è balzata al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi.

“Fenomeno europeo dell’anno” è la motivazione con cui è stato conferito all’artista questo ambito premio. Annalisa, dopo essersi esibita a Barcellona con un corpo di ballo, ha colto l’occasione per esprimere un pensiero di solidarietà nei confronti della popolazione di Valencia, colpita in questi giorni dalle alluvioni.

Il giorno dopo la premiazione, la cantante è stata ospite di Tony Aguilar, storico conduttore di LOS40, dove ha scoperto che la sua Sinceramente (cuando cuando cuando), versione in spagnolo del brano terzo classificato a Sanremo 2024 e lanciato in radio lo scorso giugno, è al numero uno tra i brani più trasmessi.

La promozione in Spagna non finisce qui: Annalisa ha già anticipato in un’intervista che ha in mente un altro brano da registrare in spagnolo. La scelta ricadrà su Bellissima o Mon amour? Secondo noi, quest’ultima ha più probabilità di essere il prossimo singolo.

In Italia, dove Annalisa vanta 48 dischi di platino e 12 d’oro (artista femminile più certificata del 2024), e unica in era FIMI ad avere due singoli certificati con cinque dischi di platino, l’artista ha recentemente chiuso un tour da oltre 200.000 biglietti venduti. Annalisa ha promesso di tornare con nuova musica nel 2025, probabilmente già nei mesi precedenti l’estate.

ANNALISA SINCERAMENTE (CUANDO CUANDO CUANDO) TEStO

He dormido tan solo una hora

Y ya no aguanto más

Aunque ocho lunas negras nunca me perdonan

Y yo me lo merezco

Si quieres la verdad, tan solo la verdad

Te lo digo sincera, puede que poética

Porque me siento mal, y sé que dolerá

Como morirme ya, aunque no va a pasar

Sinceramente, cuando, cuando, cuando, cuando lloro

Ya ni siquiera me escondo

Ya no sueño con que nada me frene

Estoy temblando, estoy temblando

Siempre dando un paso a’lante y otro incierto

Un día no dеspierto, eh

Me gusta cuando, cuando, cuando, cuando lloro

Aunquе desaparezca el mundo

Yo no sueño con morirme de sed

Estoy temblando, estoy temblando

Siempre dando un paso a’lante y otro incierto

Sé que no eres sincero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente tuya

Solo tú

Que siempre te entrometes dejándome azul

Te pones siempre por encima y después sí

Yo me recupero

Te lanzo un mensaje, un beso

Sinceramente, cuando, cuando, cuando, cuando lloro

Ya ni siquiera me escondo

Ya no sueño con que nada me frene

Estoy temblando, estoy temblando

Siempre dando un paso a’lante y otro incierto

Un día no despierto, eh

Me gusta cuando, cuando, cuando, cuando lloro

Aunque desaparezca el mundo

Yo no sueño con morirme de sed

Estoy temblando, estoy temblando

Siempre dando un paso a’lante y otro incierto

Sé que no eres sincero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente tuya

Pero las palabras son del viento

Y los destellos no son de oro

Sinceramente, cuando, cuando, cuando, cuando lloro

Ya ni siquiera me escondo

Ya no sueño con que nada me frene

Estoy temblando, estoy temblando

Siempre dando un paso a’lante y otro incierto

Un día no despierto

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente tuya

Y nunca me entendiste

Cuando, cuando, cuando, cuando

Cuando me siento mal

Cuando, cuando, cuando, cuando

No es para tanto si te

Mando, mando, mando, mando

Solo un mensaje, dos palabras

Y escrito en su final: Sinceramente tuya