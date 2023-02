Annalisa annuncia il suo primo show al Forum di Assago: la data e le info per acquistare i biglietti

E alla fine anche Annalisa ce l’ha fatta e dopo tanti anni ad esibirsi su palchi importanti ma pur sempre modesti è riuscita a conquistare uno dei traguardi più importanti della sua carriera: nelle scorse ore l’artista ligure ha annunciato finalmente il suo primo concerto al Forum di Assago, uno dei templi della musica italiana. Ecco dunque tutte le info per partecipare a questo atteso live.

Annalisa: la data al Forum di Assago

Per tutti i fan di Annalisa la data da fissare a calendario è il prossimo 4 novembre 2023.

Si tratta di un traguardo prestigiosio, e dopo tutto meritato alla luce degli ultimi successi della cantante ex concorrente di Amici. Di recente, in modo particolare, la cantante ha scalato le classifiche grazie a Bellissima, pezzo potente dal sapore anni ’80 che in breve tempo ha ottenuto 1 disco di Platino, 21 milioni di streaming su Spotify, oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube, oltre 300 mila utilizzi del suono su TikTok con oltre 316 milioni di visualizzazioni, ai vertici di tutte le classifiche streaming e radiofoniche.

Il pubblico televisivo, tra l’altro, rivedrà ben presto Annalisa in televisione per una nuova performance molto speciale. Il prossimo mercoledì 9 febbraio, infatti, la cantante sarà l’ospite del palco Suzuki in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2023.

L’evento ad Assago sarà quindi un’occasione per cantare e ballare tutte le canzoni dell’artista, che a oggi ha all’attivo sette album di cui l’ultimo, Nuda, uscito nel 2020.

Tutte le info sui biglietti del concerto al Forum di Assago

Sono già disponibili i biglietti in prevendita per il concerto di Annalisa al Forum di Assago sul sito di Ticketone. Quattro le categorie di biglietti disponibili, qui sotto trovate il dettaglio dei prezzi in base al settore.

I° anello numerato tribuna Gold: 58 euro

Tribuna parterre numerata: 58,00 euro

I° anello numerato CAT 1: 58,00 euro

I° Anello Numerato – Cat.2: 50,00 euro

II° Anello Centrale Numerato: 45,00 euro