Il nuovo singolo di Anna è “Vieni dalla Baddie (Interlude)”

Anna Vieni dalla Baddie (Interlude) testo e significato del nuovo singolo della giovane rapper che, con 14 dischi di platino, 8 dischi d’oro e oltre un miliardo e mezzo di stream, è tra le artiste donne più ascoltate in Italia.

Il brano è fuori per EMI Records/Universal Music Italy da venerdì 19 aprile 2024. Nei giorni scorsi l’artista ha regalato un assaggio del pezzo in anteprima ai suoi fan sui social. Lo “spoiler” ha subito suscitato grande entusiasmo facendo accrescere l’attesa per il nuovo album. Solo su TikTok, l’anteprima ha ottenuto 3 milioni di visualizzazioni e 10.000 creazioni in pochissimo tempo.

“Mi piace avere inaugurato una wave di ragazze che si definiscono delle baddies. Essere una baddie significa essere una giovane ragazza forte, sicura di sé, determinata, coraggiosa nelle proprie scelte, dolce. Una tipa tosta che non perde mai di vista i propri obiettivi. Pronta però a cambiarsi i tacchi a spillo quando fanno male con un bel paio di ciabatte comode” – racconta Anna.

ANNA VIeNI DALLA BADDIE SIgNIFICAtO DEL BRANO

“Vieni dalla Baddie (interlude)” è stata scritta da Anna e prodotta da Andry the Hitmaker e viene descritta come una club banger irresistibile dalle sonorità R&B e Hip-Hop di inizio anni 2000 e con un beat sexy e incalzante.

ANNA VIENI DALLA BADDIE TESTO

Sono sempre protetta

Come la regina Elisabetta

Scena da mezzo Gangsta

Troppa vodka mi gira la testa

Le ho fatto una promessa

Quando scendo la porto in hotel

Quanto cazzo mi stressa

Lo sa bene che sono la più bad

mh mh

Vieni dalla baddie

mh mh

Facciamo un rally

mh mh

Click click clap clap

Wip it wip it

Gli faccio vedere nel Back

Fumo Dior Sauvage

Meglio che le sto lontano

Mentre mi fa le avances

Scrive a un’altra puttana

Non gli darò una chance

Pure se mi tentava

Scemo non siamo insieme

Non dire fai la brava

E se lui parla sempre dell’ex

Mi dispiace devi fare pass

Non controllare manco i suoi mess

Di sicuro c’è quella bitch ass

Io voglio solamente relax

Quindi baby non portare stress

Piuttosto vieni con il tuo best

Vieni dalle baddie scemo fast

mh mh

Vieni dalla baddie

mh mh

Facciamo un rally

mh mh

Click click clap clap

Wip it wip it

Gli faccio vedere nel Back

Lesgo

mh mh

Vieni dalla baddie

mh mh

Facciamo un rally

mh mh

Click click clap clap

Wip it wip it

Gli faccio vedere nel Back

mh

Foto di copertina di Andrea Ariano (courtesy of Cosmopolitan)