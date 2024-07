Anna raggiunge un nuovo traguardo: prima in classifica per 3 settimane consecutive con il suo album, l’ultima a riuscirci fu…

Per la terza settimana consecutiva Vera Baddie, primo album di Anna dopo il debutto con l’EP Lista 47, è al vertice della classifica album FIMI. Un risultato che una donna non riusciva a raggiungere addirittura da 10 anni.

Il nuovo progetto musicale di Anna Pepe, già certificato con il disco d’oro in sole tre settimane, è accompagnato da un altro ottimo risultato ovvero la presenza di tre brani nella Top 10 singoli FIMI oltre che dai numeri su TikTok dove occupa le prime tre posizioni con (30°C, I Love It e TT LE GIRLZ).

Dopo essere stata special guest del concerto di Nicki Minaj realizzando un proprio grande sogno, Anna in autunno inizierà il suo primo tour nel club. Queste le date:

SUMMER TOUR – PROSSIME DATE

Sabato 20 luglio 2024 – Jesolo (VE), Parco Pegaso

Venerdì 26 luglio 2024 – Riccione, Space

Sabato 3 agosto 2024 – Senigallia (AN), Mamamia

Venerdì 9 agosto 2024 – Cinquale (MS), Vibe Festival

Lunedì 12 agosto 2024 – Ascoli, Ascoli Summer Festival

Venerdì 16 agosto 2024 – Olbia (SS), Red Valley Festival

Giovedì 5 settembre 2024 – Pescara, Terrasound

CLUB TOUR – CALENDARIO DATE

Martedì 5 novembre 2024 – Padova, Hall DATA ZERO SOLD OUT

Venerdì 8 novembre 2024 – Napoli, Casa della Musica SOLD OUT

Lunedì 11 novembre 2024 – Milano, Fabrique NUOVO SHOW

Mercoledì 13 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia SOLD OUT

Venerdì 15 novembre 2024 – Torino, Teatro Concordia SOLD OUT

Lunedì 18 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Martedì 19 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Giovedì 21 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Sabato 23 novembre 2024 – Molfetta (BA), Eremo Club

Martedì 26 novembre 2024 – Milano, Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 27 novembre 2024 – Bologna, Estragon SOLD OUT

Sabato 30 novembre 2024 – Roma, Atlantico SOLD OUT

Domenica 1 dicembre 2024 – Roma, Atlantico

Tornando al disco, come dicevamo in apertura, Anna è la prima donna a stazionare al primo posto della classifica FIMI album 10 anni a questa parte. L’ultima fu Emma che non 2013 rimase in vetta con l’album Schiena per quattro settimane.

Di sicuro altri risultati visto che allora lo streaming non era ancora presente e le posizioni in classifica monitoravano i dischi fisici venduti. Certo è che Anna è l’unica rapper italiana a potersi permettere risultati di questo tipo.

Foto di copertina di Andrea Ariano