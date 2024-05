Anna Tatangelo cambia look e si prepara a ballare con noi in “Mantra”

Anna Tatangelo Mantra testo e significato del brano che segna l’inizio di un nuovo progetto discografico e l’ennesima mutazione artistica per la cantante.

Otto partecipazioni al Festival di Sanremo e otto album in studio pubblicati, la carriera della Tatangelo l’ha vista anche cimentarsi nel ruolo di conduttrice e di attrice. Ora, dopo un lungo percorso di riscoperta di sé e dopo aver trovato nella musica la chiave per superare i momenti difficili, Anna si dichiara risolta, autodeterminata e pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

Queste le parole postate dalla cantante sui social per annunciare l’arrivo di nuova musica:

“Questo è stato un lungo periodo di rinascita e riscoperta, la prova tangibile che dal dolore possano nascere anche cose belle. Finalmente sono pronta per raccontarvele.“

Anna Tatangelo Mantra significato del brano

Fuori da venerdì 24 maggio, Mantra segna l’inizio della collaborazione discografica di Anna Tatangelo con Artist First.

Con questo singolo Anna riparte da zero nel suono, nei testi sinceri di un album in lavorazione ma anche nei concerti dove, per la prima volta, ballerà.

Il cambiamento si riflette anche nel look che diventa parte del gioco che le fa usare l’estetica come parte della narrazione per mostrare tutti i suoi lati.

Ecco come racconta questo brano l’artista:

“Mantra parla di una storia d’amore e di un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore. Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passareattraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi.”

Foto di Nicholas Fols

ANNA TATANGELO MANTRA TESTO

