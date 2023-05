Wax nella semifinale di Amici 22 riscrive “En & Xanax” di Samuele Bersani per Angelina

Wax canta in semifinale En & Xanax di Samuele Bersani e ci aggiunge delle barre da dedicare ad Angelina.

Non è la prima volta che questo splendido brano del cantautore romagnolo riprende vita in un talent show. Era già successo nel 2019 quando a ricantarla era stato Eugenio Campagna in arte Comete. Il brano ritorno in classifica, su Spotify e iTunes, in quel caso.

Il brano di Samuele Bersani uscì il 30 agosto del 2013 e fece da apripista all’albumNuvola numero nove e racconta una storia d’amore difficile e tormentata ma anche piena di speranza e lo fa con coraggio dando come nome ai protagonisti quella di due dei medicinali più usati da chi soffre di ansia e attacchi panico, En e Xanax per l’appunto.

En & Xanax, la versione di wax per angelina

Durante la semifinale di Amici 22 del 6 maggio Wax ha voluto dedicare ad Angelina le barre composte per l’occasione. Durante l’esibizione si è avvicinato a lei cantandogliela vicino e la ragazza si è commossa ed emozionata. Maria De Filippi ha sottolineato nuovamente che i due sono molto amici e si stimano molto ma che tra loro non c’è nulla (Angelina è fidanzata da diverso tempo con un chitarrista).

TESTO E VIDEO di EN & XANAX con barre di WAX

In aggiornamento