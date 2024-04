Angelina Mango annuncia la versione in lingua spagnola di “La Noia”

Reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango ha annunciato con un post social l’imminente uscita della versione in lingua spagnola del brano sanremese “La Noia”, attualmente doppio disco di platino per aver venduto oltre 200 mila copie. Il brano sarà in collaborazione con il noto artista spagnolo Álvaro de Luna, ma non è ancora nota la data precisa della pubblicazione.

ANGELINA MANGO ALL’EUROVISION SONG CONTEST

L’annuncio arriva in seguito alle sue esibizioni nei pre-party eurovisivi a Madrid e Barcellona, dove ha ottenuto degli ottimi riscontri dal pubblico sia spagnolo che europeo. Sabato 20 aprile, invece, ha partecipato ad una trasmissione croata in prima serata, continuando la promozione discografica internazionale in vista della sua prossima partecipazione all’Eurovision Song Contest a maggio nella cittadina svedese di Malmö. Più precisamente, Angelina Mango si esibirà nella seconda semifinale di giovedì 9 maggio e nella finale di sabato 11 maggio.

Attualmente, la cantautrice lucana occupa il quarto posto nella classifica delle scommesse redatta dall’affidabile sito web Eurovisionworld, segno che il brano sanremese “La Noia” continua ad essere – per gli scommettitori e i fan – tra i papabili vincitori dell’ambito “microfono di cristallo” dell’Eurovision.

In più, durante il suo concerto sold out al Fabrique lo scorso 17 aprile Angelina Mango ha annunciato l’uscita del suo primo album, previsto per il 31 maggio, dal titolo “poké melodrama” (qui il nostro articolo).