Anteprima Video Angela Nobile Domani Chissà.

Il 15 novembre scorso è uscito il nuovo singolo della cantautrice siciliana, un brano che anticipa l’arrivo, previsto per il 20 dicembre, del nuovo disco intitolato Acqua.

Domani chissà, fuori per Tantamuri Records, è stata scritta da Mario Incudine.

L’arrangiamento invece è a cura di Iacopo Pinna e Lorenzo Vizzini.

DOMANI CHISSÀ raccontato da Angela Nobile

Angela Nobile racconta così questa canzone:

“È un invito a non lasciare che passi il treno, ad avere il coraggio di vivere una favola anche se ancora non siamo certi lo sarà, pensare che in fondo non abbiamo nulla da perdere se non un po’ di felicità e qualche bella emozione. È un girotondo in festa, sono fiori che piovono dal cielo, bimbi che giocano con la corda, uomini e donne che vivono intensamente la vita. Ci vedo l’immagine di una Sicilia passata in cui si viveva di poco ma si viveva bene. Si viveva d’amore, di sogni, di poesia”. Ecco, raccontato da Angela, come è nato questo brano e la collaborazione con Mario Incudine: “Tutto nasce – prosegue la cantautrice – quando ho contattato Mario Incudine per il feat di un brano in siciliano scritto per noi da Lorenzo Vizzini, ‘Bedda luna’, mi ha subito detto sì. Ci siamo visti, abbiamo registrato, è stato un momento di arte vera, incondizionata, umile e sincera e dopo qualche giorno mi ha chiamato per dirmi che avrebbe avuto il piacere di darmi un suo brano, ‘Domani chissà. Lo ascoltiamo con il direttore artistico Barbara Catera e lo giro a Iacopo Pinna e Lorenzo Vizzini che lo arrangiano in maniera eccezionale, super moderna ed eccolo. Incoerente, interessante, un moto continuo tra il passato e il futuro ma nel presente”.

ACQUA, IL NUOVO DISCO

Domani chissà è estratto da Acqua, nuovo album della cantautrice siciliana in uscita il 20 dicembre e quasi interamente scritto da Lorenzo Vizzini, con la partecipazione di Mario Incudine sia come autore che come interprete.

La produzione musicale è di Iacopo Pinna e Lorenzo Vizzini mentre la direzione artistica del progetto è a cura di Barbara Catera.

Ecco come Angela Nobile racconta la scelta del titolo del disco:

“L’acqua è fredda o calda, dipende da quale è il suo contenitore, il suo spazio, dipende dalle stagioni, se di mare o di fiume, se dolce o salata, se di giorno o di notte. L’acqua è ovunque ed è tutto. È vita, è sete ed è fame! È pulita o sporca, limpida o torbida come il fango. È incazzata o cheta. L’acqua salva, bagna, idrata, fa respirare ma può anche distruggere, affogare, disperdere. Incontrollata ed incontrollabile ma indispensabile. L’acqua non conosce diga che possa fermarla. Filtra anche se da una millimetrica fessura lei filtra e va avanti. Occupa tutto lo spazio che le si dona, cambia forma, ha un fantastico suono ed anche un buon sapore volendo, un buon odore. A volte disseta a volte avvelena, a volte non sa di nulla. Ti ci puoi specchiare, ci puoi ballare, sentirti libero, procreare, dare alla luce un figlio e ci puoi anche morire. Come l’arte, come la musica ed un po’ anche come me! Come il bisogno sfrenato che ho di fare, come l’ambizione che mi corrode le budella, il desiderio di esprimere che mi mangia il cervello che supera anche le mille dighe che la mia saggezza si impone.“

ANGELA NOBILE domani chissà il video

Il video di Domani chissà vede alla regia Francesco Longo. Ecco come lo racconta la cantautrice:

“Il videoclip di ‘domani chissà’ se pur non sembra, vuole essere ironico. Non spenderò molte parole, non voglio condizionare l’interpretazione di chi lo ascolterà e guarderà. Inizia in un modo, finisci in un altro. Una sposa come abbandonata o che per meglio dire abbandona l’altare, scappando verso la sua libertà…. sembra questo no?

E invece no… È solo una ragazza che scappa da una banalissima, noiosissima festa in maschera, perché si sente diversa, perché ha bisogno di altro, perché per lei il divertimento, quella sensazione di forza che ti da la trasgressione, si trova fuori da lì, si trova nella voglia di respirare la natura, di sentire il silenzio della notte. Volevamo dare questa illusione allo spettatore, di trovarsi davanti una donna fragile che deve ricominciare da zero, quando invece sin dall’inizio, è sempre stata una Donna che conosce perfettamente la Strada da percorrere, che conosce perfettamente se stessa e che sa di avere bisogno di cose diverse. Questo si ricollega al brano perché sta proprio nel coraggio di osare il senso di tutto.

Osare nell’essere se stessi anche a costo di sembrare strani, di sentirsi diversi, osare nell’amore, buttandosi a capofitto anche senza alcuna certezza… dovremmo sempre e solo amare con immenso amore, vivere con tutta la nostra voglia di farlo, afferrare tutto con i denti e correre incessantemente verso la nostra felicità, perché oggi ci siamo e domani chissà …. “

Conosciamo meglio Angela Nobile

Angela Nobile inizia il suo percorso artistico quasi per gioco nell’estate 2007 quando scopre le sue doti vocali con il Maestro Barbara Catera che ancora oggi è per lei mentore, guida e insostituibile vocal coach.

Partecipa a diversi concorsi canori raggiungendo sempre risultati gratificanti. Nel 2010 è all’interno dell’Accademia di Sanremo. Nel 2011 accede alla fase finale delle selezioni per Amici.

Nel 2014 approda a The Voice of Italy, il talent show di Rai 2, e milita nel team di J-AX.

Sempre nel 2014 è la volta di Rai 1 con Domenica In in cui sarà impegnata fino alla fine dell’anno. Nel 2015 ha partecipato ai concerti del suo Vocal coach a The Voice aprendo le date siciliane di Catania e Palermo.

Nel 2017 partecipa anche come concorrente del talent show diretto da Maria Defilippi, Tu si que vales arrivando alla fase finale della competizione.

Sia a luglio sia ad agosto 2017 ha collaborato all’apertura dei concerti di J-Ax e Fedez al Teatro Greco di Taormina.

Nell’autunno 2017 arriva tra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani

Nell’aprile 2019 firma un contratto con la società di distribuzione digitale Believe ed esce con il singolo I sensi scritto da Lorenzo Vizzini.

Attualmente è Impegnata nella preparazione del musical Rhapsody, con le musiche dei Queen, nel ruolo protagonista di Killer Queen.