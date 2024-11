Andrés Saorin Martinez pubblica il suo primo brano in italiano “È solo buio”

Andrés Saorin Martinez lancia È solo buio, disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 novembre 2024. Il brano è il primo inedito che il cantante ventunenne pubblica in italiano.

Andrés proviene da una famiglia di musicisti; e la musica ha fatto subito parte della sua vita. Studia chitarra dall’età di sei anni e frequenta il conservatorio, dove ha inizialmente studiato musica classica per poi specializzarsi in jazz. L’album d’esordio, Sonriendo te vas, è incentrato sulla musica latina, coerentemente con le sue origini: Andrés è nato in Italia, ma il suo sangue è argentino. Sul profilo Instagram, il giovane cantante ha pubblicato diverse cover di brani italiani: Oggi sono io di Alex Britti, Sally di Vasco Rossi, Due vite di Marco Mengoni. Adesso, è arrivato il momento dell’esordio con un suo inedito in italiano.

È solo buio racconta la fine di un amore turbolento e il doloroso confronto tra i due amanti. Uno dei due desidera andarsene, mentre l’altro lotta per mantenere il legame nonostante tutto. Questa situazione emerge in frasi come “son solo un vizio in più per te”.

La canzone evidenzia la confusione tra sentimento e passione; riflette i conflitti interiori di chi non riesce a distinguere tra l’amore vero e un desiderio fugace; esprime il senso di perdita che segue alla fine di una relazione, facendo sembrare ogni cosa negativa.

Con È solo buio, Andrés Saorin Martinez si rivolge a chi ha vissuto la frustrazione e il dolore per un amore che ha perso il suo equilibrio. Per questo esordio in italiano, il cantante ha scelto un tema delicato e intimo. Sotto il profilo musicale, la canzone presenta un arrangiamento inaspettato con un ritmo allegro e ballabile.

E’ solo buio, il testo

Non credo che sia sufficiente far finta

che non sia successo niente niente niente

anche se non guardi e se non pensi, puoi far scivolare un’altra storia

fra le mani ma non puoi dimenticare, mi senti ancora

strade strette contro muri scuri urli di notte e non ricordi

è solo buio

l’incubo peggiore che non vuoi considerare

mi senti ancora

è solo buio

sono solo un vizio in più per te

una sciarpa stretta che non puoi mollare mai

è solo buio

Ti spogli e ti rivesti ormai

fai finta che non te ne frega niente niente niente

ridi e ti diverti stupidamente

poi un chiodo fisso fa tremare il tuo sorriso

e vorresti non pensare

mi senti ancora

strade strette contro muri scuri

urli di notte e ti risvegli con le solite paure

l’incubo peggiore che non puoi considerare

mi senti ancora

è solo buio

sono solo un vizio in più per te

una sciarpa stretta che non puoi mollare mai

è solo buio

Non credo che sia sufficiente far finta

che non sia successo niente niente niente

Non credo che sia sufficiente far finta

che non sia successo niente niente niente