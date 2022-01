Anastasio pronto al ritorno. In arrivo “Assurdo”, primo estratto dal disco in uscita nel 2022

Anastasio Assurdo è il titolo del nuovo singolo del rapper vincitore di X Factor in uscita in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 14 gennaio.

Primo rapper di successo lanciato dal Talent show di casa Sky, Anastasio è stato anche l’ultimo vincitore del programma a ottenere un buon successo.

Dopo il suo trionfo nel 2018 sono infatti arrivate Sofia Tornambene, nel 2019, e Casadilego, nel 2020. Entrambe le giovani artiste ad oggi non hanno pubblicato un album ma solo singolo con magri risultati.

Casadilego attualmente è impegnata sul set, debutterà come attrice in My summer soul di Fabio Mollo.

E poi nel 2021 c’è Baltimora. Per lui, a differenza del secondo classificato gIANAMARIA (partito bene con i singoli, con un tour nei club sold out in pochi giorni e con un album i uscita questa settimana), è ancora presto per capire se riuscirà ad ottenere buoni risultati.

Quindi non è sbagliato affermare che ad oggi Anastasio è l’ultimo vincitore di successo di X Factor.

ANASTASIO ASSURDO, IL NUOVO SINGOLO

Dopo la vittoria nel programma Anastasio ha ottenuto il doppio disco di platino per le vendite del singolo La fine del mondo e il disco d’oro per quelle dell’EP omonimo.

Nel 2020 il debutto sul palco di Sanremo con Rosso di rabbia, brano che non ha convinto pubblico e critica a differenza dei brani precedenti. Il suo album Atto zero, è arrivato giusto una settimana prima che scoppiasse la pandemia e non è riuscito a decollare nelle vendite debuttando al 10° posto della classifica FIMI.

Sono seguiti due anni di silenzio come ha spiegato il rapper stesso in un’intervista rilasciata a La Repubblica…

Mi sono sentito saturo e un po’ ripetitivo, ora sento di essere arrivato a uno stile solido… una nuova maturità nella scrittura: prima ero un fiume di parole, ora punto a ridurle con la sfida di mantenere l’efficacia.

Ora è tempo di nuova musica. Il 14 settembre esce il nuovo singolo intitolato Assurdo. Il brano anticipa il disco in uscita nel 2022, un progetto definito da Anastasio come un progetto maggiormente maturo.

Queste le parole postate sui social…

Caro pubblico, spero tu stia bene, io sono felice perché è finito il mio digiuno. Assurdo.

L’album è già pronto anche se al momento non ha ancora una data di uscita.

Grafica copertina di FreshRucola