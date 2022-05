È estate e si torna a ballare... arriva "Mezzanotte" di Ana Mena

Ana Mena Mezzanotte testo. In arrivo il nuovo singolo della cantante spagnola ormai sempre più intenzionata a portare avanti la sua doppia carriera tra Spagna e Italia.

Artista tra le più amate in Spagna a soli 25 anni Ana Mena vanta numeri da record nell’era dello streaming: 1 disco di DIAMANTE, 36 dischi di PLATINO e 3 dischi d’ORO. Oltre 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di visualizzazioni totali su YouTube.

Ana Mena, nel suo paese d’origine, si è affermata non solo come cantante ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film La pelle che abito di Pedro Almodóvar insieme ad Antonio Banderas.

Ad aprirle le porte dell’Italia sono state le collaborazioni multi platino con Fred De Palma (D’estate non vale e Una volta ancora), Rocco Hunt (A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso) e Federico Rossi con Sol y mar. Un percorso che l’ha portata a debuttare quest’anno sul palco del Festival di Sanremo con il brano Duecentomila ore, certificato con il disco d’oro.

Ora, come ogni estate da diversi anni a questa parte, è giunto il momento per Ana di lanciare il proprio tormentone estivo…

ANA MENA Mezzanotte

Il nuovo singolo di Ana Mena è ovviamente un brano up tempo che punta a farci ballare per tutta l’estate. Fuori dal 3 giugno per Epic / Sony Music Italia, Mezzanotte è prodotta da Andres Torres e Mauricio Rengifo e mixata da Tom Norris. L’adattamento in italiano del testo è stato curato da Jacopo Ettorre.

