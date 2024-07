“Amici per caso”: ecco il nuovo film di Max Nardari e la sua colonna sonora

Dal 25 luglio è nelle sale italiane Amici per caso, l’ultimo film di Max Nardari distribuito da Adler Entertainment, una commedia frizzante e divertente pronta a sfidare ogni discriminazione di genere per la quale lo stesso regista ha realizzato anche la colonna sonora.

Nel cast sono presenti: Filippo Contri, Filippo Tirabassi, Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Marina Suma, Giorgio Belli, Daniel McVicar e la partecipazione straordinaria di Jean Michel Byron.

“AMICI PER CASO”, MAX NARDARI TRA REGIA E MUSICA: LA COLONNA SONORA

La colonna sonora di Amici per caso è composta da 25 tracce, tra cui alcuni brani pop e vari featuring: il cantautore milanese Azzena, lo stesso Max Nardari, le attrici Marina Suma e Clizia Fornasier e il brano inedito di Jean Michel Byron, A Different World. Quella firmata dal regista si intitola Marry me (Warner Music Italy / Edizioni Digital Noises) ed è stata realizzata insieme al produttore Matteo Passarelli.

Tra le tracce è presente anche una versione inedita dell’inno della Roma – in tema con il film – che potrebbe avere successo su TikTok.

Queste venticinque canzoni che compongono la colonna sonora – realizzata da Nardari e Passarelli – raccontato un’amicizia particolare tra un ragazzo omofobo e uno gay.

Inoltre, Amici per caso contiene al suo interno ben tre scene musical. La prima apre il film e si intitola “Would you marry me?” dove Rocco Fasano e un corpo di ballo hip hop ballano, la seconda è ambientata in un campo da calcio dove tutti i protagonisti ballano ironicamente sulla canzone “Siamo Gay“, mentre la terza chiude il film con i titoli di coda, durante un matrimonio dove Byron, canta il suo inedito interpretando se stesso.

Per il lancio del film, la casa di produzione cinematografica Reset Production ha già realizzato cinque videoclip. Essi sono: Ci pensi mai di Azzena, Would you marry me? interpretata da Azzena e Nardari con un corpo di ballo, I am Back interpretata da Nardari e Marina Suma, Give me a reason interpretata da Nardari con Clizia Fornasier e quello dell’inedito di Byron, A Different World.

“AMICI PER CASO”, film di MAX NARDARI: LA TRAMA

Come racconta il regista Max Nardari, il film Amici per caso «nasce da un cortometraggio che ho realizzato nel 2010 dal titolo “Lui e l’altro” che vedeva protagonisti Alessandro Borghi, Ivan Bacchi e Giorgia Wurth. Fu uno dei primi lavori di Borghi e il corto all’epoca vinse un sacco di premi».

Sull’idea del film, aggiunge: «nasce durante un chiacchierata sul tema della difficoltà di affittare casa a persone diverse tra loro, in particolare trattando la convivenza tra un coinquilino etero e uno gay. Abbiamo pensato che per poter metabolizzare certi argomenti tanto discussi, che sollevano polemiche sempre più accese, la cosa migliore fosse trovare una chiave comica, vedendo il lato positivo».

SINOSSI DEL FILM

Può nascere un’amicizia tra un ragazzo omofobo e un ragazzo gay? Cosa possono imparare l’uno dall’altro? Parte da due domande apparentemente scontate la trama di Amici per caso, commedia diretta da Max Nardari.

Pietro, ragazzo rozzo e maschilista, si ritrova da un giorno all’altro a essere messo alla porta da Lolly, la fidanzata, stufa di essere relegata in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Omero invece è un ragazzo gay, serio e raffinato, stimato professionista, che convive da tempo con il compagno Andy.

Quando Andy gli chiede di sposarlo, improvvisando un flashmob davanti a tutti, Omero va nel panico, rifiutando la proposta. La diretta conseguenza è che Andy lo lascia e Omero si ritrova da solo in una casa troppo grande e troppo impegnativa economicamente, per cui è costretto a cercare un coinquilino.

Pietro, a sua volta è in cerca di una sistemazione temporanea ed è così che i due si ritrovano ad abitare insieme.

La singolare convivenza, avendo i due abitudini totalmente differenti, procede abbastanza bene, finché un giorno, Omero, rendendosi conto di aver affittato una stanza della sua casa ad un omofobo, pieno di pregiudizi e dalla poca apertura mentale, sbotta, rivelando a Pietro di essere gay.

Questa rivelazione mette Pietro in crisi, tanto che le sue prime reazioni saranno di incomprensione, confusione e rifiuto, ma dal momento in cui vedrà Lolly in compagnia di un altro uomo, sarà proprio Omero ad aiutarlo a riconquistare la sua ex, rendendolo un vero e proprio gentleman.

È così che, dopo le iniziali incomprensioni, tra i due nascerà una bella amicizia, al di là di ogni pregiudizio: Pietro insegnerà a Omero a vincere la sua paura del matrimonio, mentre Omero, insieme alla sua amica del cuore Valeria, aiuterà Pietro nel riavvicinarsi a Lolly, attraverso un corso di “bon ton” e di psicologia femminile.