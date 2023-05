Amici 22: tutto pronto per la finale con presente la stampa. A votare il solo pubblico tramite televoto

Amici finale come votare, i premi e la stampa presente.

È tutto pronto per la finale della 22esima edizione del talent show di Canale 5,Amici di Maria De Filippi. A votare sarà, per il premio della critica, la stampa, per la vittoria di categoria e assoluta il solo televoto. Scopriamo come votare e tutti i premi che verranno assegnati durante la serata.

Quattro talent rimasti in gara, due cantanti e due ballerini. Si tratta di Angelina Mango, e Wax per il canto e Isobel e Mattia per il ballo.

Andiamo a scoprire i premi che saranno assegnati durante la finale di Amici 22.

Amici 22 i premi

I PREMI DEGLI SPONSOR E RADIO

PREMIO DELLA CRITICA

Il premio della critica che, secondo noi sarebbe bello fosse intitolato a Michele Merlo, ha un valore di 50 mila euro in gettoni d’oro ed è decretato da una giuria composta da 25 tra le principali testate quotidiane, agenzie di stampa e web presenti in puntata. Eccole a seguire:

Andrea Laffranchi per Il Corriere della Sera

Luca Dondoni per La Stampa

Mattia Marzi per Il Messaggero

Paolo Giordano per Il Giornale

Marco Mangiarotti per il QN

Stefano Crippa per Il Manifesto

Federico Vacalebre per Il Mattino

Carmen Guadalaxara per Il tempo

Rita Vecchio per Leggo

Renato Tortarolo per Il Secolo XIX

Claudia Fascia per Ansa

Antonella Nesi per Adnkronos

Claudio Maddaloni per lapresse

Serena Sartini per Askanews

Francesco Raiola per Fanpage

Davide Poliani per Rockol

Domenico Catagnano per Tgcom24

Massimo Galanto per Tvblog

Andrea Conti per Ilfattoquotidiano.It

Davide Maggio per Davidemaggio.It

Boris Sollazzo per Hollywood reporter

Cinzia Marongiu per Tiscali

Mario Manca per Vanityfair.It

Massimiliano Longo per All Music Italia

Giulia Bertollini per Super Guida Tv

A questi premi si aggiungono ovviamente il premio per il vincitore assoluto di categoria sia per il canto che per il ballo, 50 mila euro in gettoni d’oro, e il premio al vincitore assoluto del programma pari a 150 mila euro in gettoni d’oro.

E a decretare il vincitore, come dicevamo in apertura, sarà il solo pubblico. Clicca in basso su continua per sapere come votare tramite telefono, app, sito o smart tv e altri dettagli.