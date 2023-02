La situazione dei dei singoli di Amici 22 è allarmante: Ascanio batte tutti. Segue Wax ma il disco d’oro è lontanissimo

Amici copie vendute dei cantanti della 22esima edizione del talent show.

Se già la scorsa edizione del talent show di Canale 5, quella che ha visto vincitore Luigi Strangis e tra i gli artisti in gara Alex W, Sissi e LDA, ha faticato ad affermarsi per le vendite/stream rispetto alla precedente da cui, ricordiamo, sono stati lanciati con successo Sangiovanni e Aka 7even, l’edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi sta riscontrando ancora più problemi da questo punto di vista.

Mentre il programma nella sua fase pomeridiana tiene negli ascolti portando a casa sempre ottimi risultati e una media di circa 3 milioni di spettatori, dal punto di vista discografica qualcosa continua a non funzionare.

Eppure la De Filippi è riuscita a portare al servizio dei ragazzi tutti gli ingredienti necessari per prepararli e lanciarli al meglio. Già da diversi anni ci sono tanti ottimi autori che collaborano con i ragazzi alal scrittura dei brani. Ma è negli ultimi due anni che Maria ha messo la quinta coinvolgendo registi stimati per i videoclip dei ragazzi, le radio (quelle del gruppo Mediaset e Radio Zeta in primis ma anche gli altri Network nazionali) e, soprattuttto, chiamando al lavoro sui brani inediti i migliori Producer del momento. Qualche nome? Dardust, Zef, d.whale, Marz, CanovA e Michelangelo.

Eppure in questa edizione qualcosa non funziona. Tutte le canzoni sono lontanissime dal traguardo del disco d’oro. Nella scorsa edizione, a dicembre 2021, c’erano già due canzoni certificate: disco di platino per Quello che fa male di LDA e disco d’oro per Millevoci di Albe.

Certo le soglie erano più basse (50.000 copie per il platino e 25.000 per l’oro contro le 100.000 e le 500.000 di ora) ma anche se le soglie fossero rimaste invariate i brani di maggio successo di Amici 22 sono ben lontani da quei numeri.

Andiamo a scoprirli insieme con una sorpresa. Il maggior successo di Amici 22 non è più dentro la scuola. Cliccate in basso su continua per i dati di vendita.