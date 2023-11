Amici 23, le anticipazioni dell’undicesima puntata con Rose Villain, Nek e Beppe Vessicchio

Amici 23, le anticipazioni della decima puntata del Pomeridiano.

Domenica 3 dicembre, alle ore 14.00, su Canale 5 andrà in onda l’undicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23, con ospiti: Nek e Beppe Vessicchio, che giudicheranno la gara di canto; Irma di Paola, che giudicherà la gara di improvvisazione; Francesco Mariottini, che giudicherà la gara di ballo, e Rose Villain, che canterà “Io, me ed altri guai“.

I NUOVI INEDITI DEI RAGAZZI DI AMICI 23

Durante la puntata Mida, Sarah, Petit, Lil Jolie e Ayle hanno presentato i rispettivi nuovi inediti, di cui riportiamo i titoli e i produttori:

Petit , Wagliò (prodotto da Zef)

, (prodotto da Zef) Mida , Mi odierai

, Sarah , Viole e violini / Le altalene (prodotto da Michele Canova)

, / (prodotto da Michele Canova) Lil Jolie , Non è la fine

, Ayle, Allergica alle fragole (prodotto da Michelangelo)

Se non volete rovinarvi la sorpresa sulle classifiche stilate durante l’undicesima puntata del Pomeridiano di Amici 23 NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda domenica 3 dicembre è registrata).