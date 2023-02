Amici 22: Cricca vince la gara su TikTok e Jore abbandona la scuola

Amici su TikTok e Jore abbandona la scuola. Sono questi i maggiori accadimenti avvenuti oggi nella scuola di Canale 5. Partiamo proprio da TikTok.

Nei giorni scorsi ai ballerini e cantanti del programma è stata assegnata una prova creatività che va a coinvolgere il social network più usato dai giovani, TikTok per l’appunto.

L’intento della provare è quello di creare un video che, con i suoi contenuti (e ovviamente la fame dei ragazzi) porti il maggior numero di visualizzazioni. Per farlo i ragazzi hanno dovuto ingegnarsi e inventare loro il contenuto come fanno ogni giorno migliaia di Creators, influencer e, purtroppo, di cantanti.

La gara di creatività su TikTok dei ballerini ha visto trionfare Mattia seguito da Megan e Samu. Andiamo a scoprire cosa si sono inventati i cantanti:

Amici su TikTok

Il concept dei video ruota attorno alla domanda “Perché canti?”

A disposizione dei ragazza un’intera sala con costumi e oggetti di ogni tipo.

PICCOLO G

“Ciao a tutti io sono Piccolo G, non risponderò proprio alla domanda perché canto, ma sarò molto sarcastico. Tutti sicuramente vi risponderanno ‘Canto per esternare le mie emozioni’ io invece andrò più nel profondo, in quello che pensiamo ma non diciamo.

Ho puntato sul mio sarcasmo, la mia ironia e sul lato che è venuto fuori, a volte no, a volte nascondo. In questo caso ho deciso di esternarlo alla massima potenza”

Nel video Piccolo G, che indossa una grossa mano di stoffa svela la realà sul perché i cantanti fanno questo lavoro.

AARON

“Ho scelto la maschera con il boccaglio, la parrucca da Zia a Capodanno e le orecchi da coniglio. Queste sono le mie paure.

Canto perché voglio accettare le mie paure e soprattutto amarle pure, perché serve sempre amare un po’ se stessi, amare le nostre paure”

Qui a seguire il video molto ironico del ragazzo.

CRICCA

“Le idee sono tante e il tempo poco in 30 secondi il messaggio che vuoi dare non è che riesci a trovare sempre la risposta esatta o il contenuto giusto quindi sono andato sull’ironia. Voglio raccontare il fatto che io sono negatissimo nel ballo e quindi spiego in modo scherzo perché ho scelto il canto. Mi sono fatto lo Chignon, me lo ha fatto Isobel in casetta, ho le mezze punte di Gianmarco. Mi son fatto prestare un po’ di cose dai ballerini. Non mi sento a mio agio, per niente speriamo vada bene.”

WAX

“In verità tutto quanto quello che sto facendo in questo momento è spontaneo, non c’è niente di preparato prima. Tutto istintivo, quello che mi viene adesso perché sono fatto così. La strada perché la strada è una cosa che ci accomuna tutti quanti. Sono le piccole cose a fare importante una vita.

Mi piace camminare, mi piace correre, vorrei correre sempre. Io parto da là in fondo, corro con le ciabatte e dirò perché canto… per me questa è la musica, essere liberi. Quindi Wax canta per essere libero, sempre.”

MEZKAL

“Oggi sono qui per fare il mio TikTok. L’argomento sarà canto perché… non ho la risposta per questo argomento però spero che vada tutto bene lo stesso.

Con questo TikTok voglio fare uscire una parte leggere di me, fare vedere che non sono solo pesantone e tutto quanto e c’è una parte divertente e anche far capire, far trasparire tra le righe questa cosa che neanche io so perché canto. So soltanto che è una cosa che faccio. È come respirare. Canto perché ne ho bisogno.

Ho appena rivisto il TikTok e ha tutte le potenzialità per essere il peggiore però era questo l’intento quindi sono assolutamente contento di come è uscito fuori. La mia aspettativa è di perdere, però di perdere con eleganza ”

NDG

“Ho fatto un monologo, ho scritto delle cose che poi registrerò e che metterò come suono e spiegherò come la mia vita con la musica prende colore.”

ANGELINA

“Ho scelto un garage. Voglio comunicare speranza. Canto perché è l’unico modo che ho per andare dove voglio, per toccare quello che voglio, per vedere le persone che voglio. L’immaginazione è importante. Quindi mentre io canto posso diventare qualsiasi cosa.

Se io Angelina nella vita reale mi vergogno, sul palco io posso fare quello che voglio. Ed è quello il punto, andare oltre la realtà“.

NIVEO

“Ho un’idea completamente senza senso. In maniera completamente seria inizio il discorso dicendo – Io canto perchè… – e poi faccio essenzialmente una supercazzola e finisce il video. Così la persona si chiede ‘ Che cosa ha detto?’ e siccome la gara è sul numero di visualizzazioni è un po’ una furbacchhiata”

FEDERICA

“Per me cantare intanto è una cosa che faccio da quando sono piccolissima e mi ha accompagnato in momenti diversi della mia vita. Non sono una persona molto brava con le parole con gli altri, io raramente dico ti voglio bene. Invece con il canto sono riuscita ad esprimerlo alla massima potenza”

Visti tutti i video è arrivato il momento di scoprire la classifica di Amici su TikTok.

AMICI su tiktok la gara

Nono e ultimo posto per l’ultimo entrato, Mezkal (91.800 visualizzazioni), ottavo Nivoe con 125.000 e Settimo posto per NDG con 146.500.

Sesto posto per Aaron (160.500), quinta Federica (167.000), e quarto posto per Piccolo G con 240.900.

Sul podio troviamo Angelina con 247.200, Wax con 294.300 e il vincitore, Cricca, con 443.400.

La gara si chiude quindi con la vittoria di Cricca ma vediamo ad oggi, 17 febbraio ore 17, come sono salite le visualizzazioni

Cricca 478.700 (=) Wax 415.100 (=) Angelina 371.100 (=) Piccolo G 328.400 (=) Aaron 254.400 (+1) Federica 225.100 (-1) Niveo 180.300 (-1) NDG 179.100 (-1) Mezkal 147.100 (=)

