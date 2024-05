Amedeo Minghi sull’Eurovision: “Sodoma e Gomorra. Angelina Mango? La nuova Rita Pavone ma che noia la canzone…”

Ieri sera si svolta la finale dell’Eurovision 2024 che ha visto la vittoria dell’artista non binario svizzero Nemo. Angelina Mango si è classifica al settimo posto con La noia. Tra gli spettatori più critici Amedeo Minghi che ha usato dure parole sulla manifestazione.

Le parole del cantautore di 1950 e Serenella stanno facendo discutere molto il popolo del web perché, nonostante l’artista sottolinei di non essere bigotto e di non avere nulla contro l’omosessualità, e ci mancherebbe aggiungiamo noi, ha criticato il vincitore della manifestazione, il giovane Nemo, e accusato la Rai di mandare in onda nefandezze.

Queste le sue parole condivise con il pubblico attraverso Instagram:

“Ho tentato di guardare per interno l’Eurovision, cioè Sodo ma Gomorra, ma non ci sono riuscito.

Non era un festival ma era Sodoma Gomorra, infatti ha vinto uno svizzero con la gonnellina, e niente, ormai è così.

Musica? niente, tante luci, tanti colori e costumi; musica da vedere ma non da ascoltare, c’era uno che ha cantato tutto nudo. Non era un continente Cristiano questo?

Intendiamoci, io sono tutto meno che bigotto e non mi fa nessun effetto il fatto dell’omosessualità, figurarsi, chi se ne frega!

Quando mai un artista guarda queste cose, però non deve essere la condizione ideale per fare questo lavoro, cioè uno per cantare una canzone deve per forza andare in giro come quello di ieri sera con il pisello di fuori?

Completamente nudo e cantava, e lo hanno pure ripreso, gli hanni permesso di partecipare! Ma anche la Rai non dovrebbe trasmettere queste nefandezze.”

Amedeo Minghi ha poi detto la sua anche sulla rappresentante dell’Italia, Angelina Mango, spendendo buone parole su di lei e sulla sua carica ma bocciando la canzone:

“La mango è arrivata settima, mi sembra anche molto più di quello che piteva accadere, invece Angelina ha una carica incredibile, potrebbe essere la nuova Rita Pavone come carica artistica. Le faccio un complimento enorme perché Rita Pavone ha avuto un successo planetario quando non c’era la rete, non c’era internet, non c’era niente, lei ha venduto milioni di dischi come noccioline in tutto il pianeta perché ci andava! Era formidabile e straordinaria, e lei ha questa carica…. però ‘La noia’ che noia, che noia, che noia…”