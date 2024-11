Ambrassemoi Novecento, il nuovo singolo tra malinconia e perseveranza

AMBRASSEMOI – Novecento è il singolo in uscita l‘8 novembre della cantautrice romana che sta iniziando un percorso interessante.

Con il singolo Novecento, inizia la collaborazione con l’etichetta discografica Zoo Dischi in distribuzione ADA.

AMBRASSEMOI svela una nuova identità musicale, mettendo la sua voce al centro della narrazione artistica. La musica scritta insieme a Pierdavide Carone suggella una collaborazione che mette in risalto le doti canore di Ambra.

Novecento è molto più di una canzone: è il racconto intimo di due anime che si incontrano e si sostengono, di due artisti che, in un “mare” dove è facile affogare, si tengono per mano e trovano nella musica la loro scialuppa di salvataggio.

L’amore per la musica sarà la nostra scialuppa di salvataggio, che non potrà affondare mai, dichiara AMBRASSEMOI.

Novecento diventa così un ritratto dei colori con cui Ambra dipingerebbe la sua voce, ispirata dal canto, tanto da scegliere come simbolo del pezzo una sirena. Come una figura mitologica, la sirena di AMBRASEMMOI seduce e attira con la sua voce, ma è al contempo fragile, sostenuta soltanto dalla musica stessa.

Senza voce non potrei esistere, poiché noi siamo la nostra voce, aggiunge l’artista, confermando il legame indissolubile tra la propria espressione e l’essenza della sua musica.

AMBRASsEMOI – NOVECENTO – LIVE

AMBRASEMMOI si esibirà live il 14 novembre all’Alcazar di Roma, presentando Novecento per la prima volta al pubblico, in apertura al concerto di Pierdavide Carone, con il quale ha iniziato una collaborazione nell’estate 2024.

AMBRASSEMOI – bio

Nata a Roma nel 1994, AMBRASSEMOI si è formata come attrice, cantante e ballerina, diplomandosi al 7° livello della Royal Academy of Dancing e studiando recitazione all’accademia Fondamenta. Ha affinato le sue competenze musicali con docenti come Giovanni Truppi e Primiano Di Biase.

Il suo debutto teatrale è avvenuto nel 2015 al Teatro Sistina ne Il Marchese del Grillo al fianco di Enrico Montesano, seguito da altri ruoli di rilievo, come quello di Gertrude ne Il Conte Tacchia. Dal 2018 è anche autrice e interprete di spettacoli come I fiori di Marì e Lulù. Finalista ad Area Sanremo 2020 con Valzer in salita, è tornata al Sistina nel ruolo di Camilla fino al 2024.

Da maggio 2024, cura le recensioni di New Music Friday per All Music Italia.

Foto di: Matteo Mignani