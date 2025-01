“Ti Racconto di Noi”: un viaggio nel tempo e nei ricordi nel nuovo videoclip di Ambrassemoi con Matteo Guma

Ambrassemoi e Matteo Guma Ti Racconto di Noi

Con il singolo Ti Racconto di Noi, uscito il 20 dicembre, Ambrassemoi ci regala una canzone che parla di legami intensi, di addii, ma anche di promesse che resistono al tempo.

L’artista descrive il brano come un viaggio emozionale:

“Ecco, la nostra storia è giunta al termine, ma non è la fine che ci si aspetterebbe. Come in una fiaba, ogni capitolo ha avuto i suoi colpi di scena, momenti di passione travolgente, ma anche silenzi e segreti inconfessabili. Ogni parola scambiata è stata una promessa, un dolore, un sogno condiviso. Non importa cosa accadrà, una cosa posso giurarti: ‘Non vado via.’”

Un anno e mezzo fa, nella sala prove del Teatro Sistina, tutto ha avuto inizio. Ambrassemoi, seduta al pianoforte, stava abbozzando le prime note del brano quando Matteo Guma, incuriosito, si è unito a lei. Una strofa cantata ha rivelato il potenziale per un duetto che sarebbe presto diventato un inno all’amore condiviso: “L’arte, come l’amore, ha senso solo se condivisa,” racconta la cantante.

La Collaborazione

La canzone, scritta e musicata da Ambrassemoi, vede la partecipazione di Matteo Guma e la produzione artistica di Davide Gobello, sotto l’etichetta Zoodischi e AdamusicItaly. È un pezzo che nasce dal cuore, intrecciando le esperienze personali di due artisti, diventando una dedica universale per tutti coloro che hanno amato e perso, ma anche ritrovato se stessi nell’altro.

Oggi esce anche il videoclip ufficiale, pronto ad aggiungere immagini alle parole di una storia già vibrante.

Il video di Ti Racconto di Noi, in uscita oggi, amplifica l’intensità del brano con immagini suggestive. Sarà un’occasione per immergersi ulteriormente in una storia che non lascia spazio all’indifferenza, ma invita a riflettere sulla bellezza e la complessità dei rapporti umani.

La regia, la realizzazione e il montaggio sono a cura di Matteo Mignani, con la collaborazione di Renato Capoccia come aiuto regia, mentre l’idea alla base del progetto porta la firma di Ambrassemoi. I protagonisti, Matteo Guma e Ambrassemoi, danno vita a un racconto visivo che parla di ricordi, legami e promesse.

Il videoclip è descritto come “un piccolo viaggio nel tempo, quando bastavano i nostri sguardi e una carezza a reggere una storia intera”. L’idea di guardare il passato come si osserva un film, capovolgendo simbolicamente una clessidra, diventa il cuore pulsante della narrazione. I protagonisti sono immaginati seduti fianco a fianco, in un epilogo che celebra l’intensità di ciò che è stato e la promessa che nulla verrà dimenticato.

“Le immagini hanno una forza immensamente potente”, spiega Ambrassemoi, “e anche se il tempo corre veloce come le nuvole nel cielo, restano agganciate a noi.”

Il videoclip riesce a dare corpo a emozioni che molti di noi hanno vissuto. È un viaggio nelle memorie condivise, nella forza degli sguardi e nei gesti che sembrano poter reggere il peso di un’intera storia. Come in una fiaba moderna, il video ci invita a riflettere sull’importanza di custodire i legami, anche quando il tempo sembra volerli dissolvere.

Un’opera che parla di amore, ricordi e della magia che li tiene vivi nel tempo.

La Biografia degli Artisti

Ambrassemoi, nome d’arte di Ambra Cianfoni, classe 1994, è un’artista romana che si è distinta come attrice, cantante e ballerina. Con un passato di successi teatrali e musicali, ha conquistato il pubblico con brani come “Valzer in salita” e l’apertura del concerto di Pierdavide Carone all’Alcazar di Roma. La sua penna firma anche le recensioni dei singoli del New Music Friday per All Music Italia.

Matteo Guma, performer poliedrico, è laureato in Jazz e Popular Music e si è formato tra teatro, musical e recitazione. Ha lavorato in importanti produzioni teatrali e musicali, collaborando come vocal coach e aiuto regia per spettacoli come “Mamma Mia” e “Billy Elliot”. Parallelamente, è anche membro della band progressive rock “11 Strikes 9.”