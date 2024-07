Amadeus dopo il Festival di Sanremo porta i big della musica sul Nove con Suzuki Music Party

Con il passaggio di Amadeus dalla Rai al Nove sulla rete di proprietà di Discovery arriva la musica, anzi, la grande musica italiana con Suzuki Music Party.

Il presentatore negli ultimi cinque anni è stato alla guida del Festival di Sanremo rinnovandolo completamente soprattutto per quel che riguarda la scelta musicale.

I suoi cinque Festival contano la cifra records di 16.245.000 copie certificate, 163 dischi di platino e 27 dischi d’oro per un totale di 95 brani certificati sui 149 in gara dal 2020 al 2024.

Con l’arrivo sul Nove di Ama arriverà uno dei quiz dai lui condotti in Rai, I Soliti ignoti, con il nome di Identity, una nuova versione de La Corrida e, soprattutto, la musica con un nuovo programma che lo vedrà nelle vesti di direttore artistico e conduttore.

Amadeus sul Nove con Suzuki Music Party

Come svelato da Giuseppe Candela su Dagospia a settembre, arriverà infatti Suzuki Music Party, un grande evento che prenderà vita dall’ALLIANZ CLOUD di Milano in cui 12 big della musica italiana canteranno un brano scelto dal loro repertorio e presenteranno una nuova canzone in anteprima.

La curiosità su questo nuovo progetto musicale di Amadeus è già molto alta e conoscendolo, è probabile che il direttore artistico dopo un primo anno di prova possa pensare di inserire anche delle nuove proposte in futuro,

Appuntamento nel frattempo al 22 settembre 2024,