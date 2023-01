All Music Italia Awards 2022 quasi 26.000 voti per eleggere il meglio della musica italiana del 2022

Il 6 gennaio sono partite le votazioni per i premi virtuali della musica italiana di All Music Italia, gli All Music Italia Awards. Siete stati voi a scegliere, nei venti giorni in cui le votazioni sono rimaste aperte, il meglio della musica italiana del 2022.

Nove categorie: Miglior album, miglior disco d’esordio e miglior canzone… e ancora artista femminile, maschile e rivelazione dell’anno, band dell’anno, Tour dell’anno e per chiudere il momento cult del 2022.

Sono arrivati oltre 25.400 voti e ora è finalmente giunto il momento di scoprire i vincitori.

IMPORTANTE

Per tutti i fandom: vi chiediamo di aiutarci non spoilerando, se possibile, fino a stasera alle ore 21 i risultati sui vostri social in modo che possiamo garantire l’effetto sorpresa per tutti e lanciare le grafiche dei vincitori noi stessi.

Per gli uffici stampa e le case discografiche: siamo ovviamente dispobibili a realizzare una breve intervista con i vincitori o, sarebbe molto gradito un video messaggio da parte loro per tutti quelli che li hanno scelti da pubblicare su All Music Italia.

Partiamo subito alla scoperta delle classifiche. Cliccate in basso su continua.