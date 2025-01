Alfa, reduce da nuovi sold out del tour 2025/2026, condivide la sua prima registrazione inedita

ALFA, reduce da un tour di successo che ha fatto seguito al suo debutto al Festival di Sanremo 2024, dove ha lasciato il segno con una memorabile esibizione al fianco di Roberto Vecchioni, ha condiviso sui social un momento speciale della sua prima esperienza con la musica: una registrazione inedita di Destinazione Paradiso.

Nel frattempo arrivano nuovi sold out e nuove date per il tour 2025/2026.

Alfa e la sua destinaziona paradiso inedita

In un video postato sui suoi profili social, l’artista mostra un CD masterizzato su cui si leggono il suo vero nome, Andrea De Filippi, e il titolo della sua prima canzone incisa da bambino: Destinazione Paradiso, l’iconico brano di Gianluca Grignani. Il video si apre con Alfa che, rivolgendosi al nonno, chiede: “Quanti anni avevo più o meno? Questo è il mio primo disco in assoluto…”. Il nonno risponde: “Avevi fatto la Comunione, 8 anni.” Alfa conclude con entusiasmo: “Ascoltiamo questo reperto storico,” prima di inserire il CD in un lettore.

Dopo aver ascoltato il brano, Alfa scherza sulla sua crescita artistica, affermando: “Quando dicono che nasci che sai cantare, non è vero un ca**o. Devi lavorare un sacco.” Un momento di leggerezza e sincerità che ha mostrato il lato più intimo e genuino dell’artista.

IL TOUR DI ALFA: SOLD-OUT E NUOVE DATE

Non solo emozioni dal passato: Alfa inaugura il 2025 con una splendida notizia. Il concerto del 29 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano, prima data del suo attesissimo tour nei palazzetti, ha già registrato il sold-out. Una partenza travolgente che conferma il successo dell’artista.

Ma le sorprese non finiscono qui: Alfa ha annunciato una nuova data a Milano per il 2026. Il 20 aprile 2026, infatti, l’artista tornerà all’Unipol Forum per un altro imperdibile evento.

Il tour, prodotto da A1 Concerti, prevede numerosi appuntamenti nelle principali città italiane. Ecco le date:

29.10.2025 – Unipol Forum , Milano (SOLD-OUT)

– , Milano (SOLD-OUT) 08.11.2025 – Modigliani Forum , Livorno

– , Livorno 19.11.2025 – Prealpi Sanbiagio Arena , Conegliano Veneto

– , Conegliano Veneto 20.11.2025 – PalaGeorge , Montichiari

– , Montichiari 22.11.2025 – Stadium , Genova (SOLD-OUT)

– , Genova (SOLD-OUT) 29.11.2025 – Palazzo dello Sport , Roma

– , Roma 20.04.2026 – Unipol Forum, Milano (NUOVA DATA)

Con queste nuove date e un passato che continua a emozionare, Alfa si conferma uno degli artisti più amati e seguiti del panorama musicale italiano.

Foto di copertina di Giorgia Zamboni.