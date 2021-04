Alessandro Bono Il rocker Gentile: in un libro la storia dell’artista prematuramente scomparso

Sono passati quasi 27 anni dal giorno in cui come un fulmine a ciel sereno arrivò la notizia della scomparsa di Alessandro Bono. Il giovane cantautore avrebbe compiuto 30 anni due mesi dopo e il pubblico aveva ben presente il suo viso e la sua voce perchè a febbraio prese parte al Festival di Sanremo con il brano Oppure No. È ora uscito il volume Alessandro Bono Il rocker Gentile, scritto dal critico musicale Andrea Pedrinelli.

Il libro racconta in mondo dettagliato la vicenda umana e artistica del cantautore che scomparve a causa delle complicazioni dell’AIDS.

L’artista fece la sua ultima apparizione proprio al Festival di Sanremo in cui molti lo schernirono per un’esibizione non perfetta e per un aspetto fisico da cui traspariva tutta la sofferenza che provava in quel momento. Due anni prima, invece, si piazzò al terzo posto nella kermesse tra i Giovani con il brano Con Un Amico Vicino insieme ad Andrea Mingardi.

ALESSANDRO BONO IL ROCKER GENTILE

Il libro è stato scritto dal critico musicale e storico della canzone Andrea Pedrinelli, in passato biografo ufficiale di Enzo Jannacci e studioso di Giorgio Gaber.

L’autore ha già lavorato alle biografie di Renato Zero, Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Ron.

Il libro Alessandro Bono Il rocker Gentile si compone di 364 pagine ed è stato fortemente voluto da Luisa Bono, la mamma di Alessandro che ha chiesto ad Andrea un lavoro minuzioso.

Nel volume, ricco di immagini inedite dell’artista e con una grafica curata da Giuseppe Spada, ci sono anche testimonianze di artisti che lo hanno conosciuto o hanno collaborato con lui. Amici del calibro di Mario Lavezzi, Gino Paoli, ma anche discografici e musicisti. Una sezione è dedicata ai testi e ai disegni inediti di Alessandro, conservati con cura dalla madre.

Il volume è disponibile solo sul web e sarà venduto durante le serate evento dedicate ad Alessandro. Il ricavato sarà a favore dell’Associazione Anlaids, che sostiene i bambini malati di Aids.