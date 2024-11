Alessandro si affida al pop-elettronico per trasmettere le sensazione di un amore che finisce in “Battito”

Fuori da venerdì 15 novembre per Ada Music Italy, Battito, nuovo singolo del giovane cantautore romagnolo Alessandro.

L’esperienza nel mondo della musica di Alessandro Coli – questo il vero nome dell’artista nato a Rimini nel 1997 – inizia da giovanissimo. Nel 2009 partecipa infatti al noto programma di Canale 5 dedicato ai “baby talent”, Io Canto.

Cinque anni e diverse esperienze dopo, pubblica il suo primo EP distribuito da Sony Music. Esce nel 2014 Senza paura, e il primo singolo Sento che raggiunge la Top 20 della classifica radio EarOne.

Negli anni successivi si trasferisce in America, dove inizia una nuova avventura musicale, scrivendo e producendo brani in inglese con diversi produttori. Da questa esperienza nascono sei singoli.

Nel 2023 Alessandro torna in Italia e riprende a cantare in italiano, pubblicando nell’estate del 2023 il singolo La mia Romagna, una canzone con cui omaggia la sua terra colpita duramente dall’alluvione.

A novembre 2024, con Battito, inizia una nuova fase artistica che lo porterà a pubblicare diversi singoli con la distribuzione di ADA Music Italy.

Alessandro, Battito è il nuovo singolo

Il primo brano di questo nuovo percorso affronta un tema universale: la delusione per un amore finito, un sentimento forte ma ormai non più corrisposto.

È una canzone senza lieto fine. Nel verso “con te sentivo il battito, ma hai preferito il brivido…” è racchiusa la chiave per comprendere il senso e il suono di questa nuova produzione musicale di Alessandro. Si tratta di una produzione pop elettronica a cura di Alberto Gelati e Luigi.

Battito non è una canzone d’amore, ma sull’amore – in particolare su quello che, bene o male, può finire, trascinando con sé il rammarico per ciò che non sarà più. L’amore che finisce può però diventare una circostanza da cui apprendere moltissimo, alimentando un senso di rivalsa e amor proprio. Può essere l’occasione per convincersi di riuscire a superare i momenti di sofferenza, di riprendersi e ricominciare a prendersi cura di sé, amarsi anche da soli, sentire un nuovo battito… e persino godere del brivido!