Addio a Alessandra Valeri Manera: Autrice delle sigle più Iconiche dei cartoni animati (e di Cristina D’Avena)

È scomparsa a Rapallo, Genova, un’icona che ha segnato, seppure da dietro le quinte, l’infanzia di molte generazioni. Parliamo di Alessandra Valeri Manera, autrice di molte canzoni delle sigle dei cartoni animati, molte delle quali cantate dalla regina del genere, Cristina D’Avena.

Alessandra ha lasciato i suoi cari all’età di 67 anni sabato 22 giugno 2024.

La carriera della Manera è decollata nel 1980, anni che l’hanno vista autrice di programmi per bambini iconici come “Bim Bum Bam” e “Ciao Ciao”, per poi diventare Responsabile della programmazione per ragazzi delle reti del Gruppo Mediaset dal 1980 al 2001.

Fondamentale l’incontro con Cristina D’Avena, da lei notata al Piccolo Coro dell’Antoniano. Alessandra Valeri Manera non solo ha scritto per Cristina alcune delle sigle che ancora oggi tutti noi conosciamo, brani come “Occhi di Gatto”, “L’incantevole Creamy”, “È quasi magia Johnny”, “Pollon” e “Dragon Ball”, ma ha prodotto e ideato i telefilm che hanno visto protagonista la cantante, da “Kiss Me Licia” ad “Arriva Cristina”.

Alessandra ha collaborato con tanti autori, da Dario Baldan Bembo a Massimiliano Pani, e scritto brani per Lo Zecchino D’Oro.

In un’intervista rilasciata anni fa Alessandra Valeri Manera dichiarò:

“Per magia mi sono trovata seduta su una scrivania come responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset. Era quello che volevo fare per tutta una vita. Ho lavorato in piena libertà e ho portato da subito quella che poteva essere la mia visione.”