Ale Anguissola pubblica il video del nuovo singolo, “Chanel”. La regia è di Alex Belli.

Il cantautore polistrumentista (cremonese di nascita ma monzese di adozione) Ale Anguissola ha lanciato il suo nuovo singolo, Chanel e, proprio oggi, pubblica il videoclip ufficiale del brano.

Chanel, già in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali, è stato prodotto e arrangiato da Danilo Ballo, tastierista e arrangiatore di diversi progetti dei Pooh, e vede la partecipazione del chitarrista Jubileu Filho, artista che ha collaborato anche in passato con Anguissola.

Il nuovo singolo di Ale Anguissola è una canzone dal mood spensierato, che celebra l’estate e il desiderio di evasione attraverso una combinazione ben riuscita tra pop, elettronica e sonorità caraibiche. Chanel è stato scritto e composto dal cantautore insieme a Stefano Viali.

Il brano prende il nome da un’ammaliante musa che lo ha ispirato e che ne incarna l’essenza, come spiega il cantautore stesso:

“‘Chanel’ è una canzone ispirata a una donna bellissima e inafferrabile, una donna libera e disinvolta che guarda il mondo con curiosità e con la voglia costante di esplorare e di accumulare nuove esperienze“.

Il videoclip è stato realizzato sulle spiagge bianche di Rosignano (LI), una splendida location nota anche come “I Caraibi d’Italia” per via dei colori suggestivi della sabbia e del mare antistante, che rievocano i celebri lidi d’oltreoceano.

Alla regia del video, che potete vedere qui a seguire, Alex Belli. Questi i credits completi:

Regia: Alex Belli

Aiuto regia: Mirco Gancitano

attrice: Maria Lo Calio

Foto backstage: Alex Belli

Conosciamo meglio Ale Anguissola

Il vero nome dell’artista è Alessandro Anguissola d’Altoè. Nato a Cremona nel 1965, dopo gli studi classici si laurea in economia in Italia e successivamente consegue una laurea in marketing negli Stati Uniti.

Coltiva da sempre una passione profonda per la musica e suona il pianoforte, la chitarra e il sassofono. Il suo primo progetto discografico è del 2004, l’album Morena de Bahia.

Passano diversi anni prima che esce un nuovo progetto, questo perché Ale è un assiduo viaggiatore sempre alla ricerca di nuovi orizzonti e con una passione per la tradizione musicale brasiliana.

E così nel 2016 esce l’EP Morena (feat. get far Fargetta), a cui fa seguito il singolo Mulata (feat. Ana Flora).

Tra il 2020 e l’inizio del 2021, Ale si dedica intensamente alla scrittura e pubblica nuovi brani. Per la precisione Penso che ti penso, Il 9 e il 6 (in cui torna a duettare con Ana Flora), Ora si corre, Tanta roba, Che sarà, In punta di piedi e Imperfetti.

Maggio informazioni sull’artista e sui suoi progetti sono disponibili su Facebook, Instagram e sul sito ufficiale.