Achille Lauro presenta il nuovo singolo “Banda Kawasaki” con Salmo e Gemitaiz

Achille Lauro, Salmo e Gemitaiz: “Banda Kawasaki“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo un periodo estremamente creativo negli Stati Uniti – tra New York e Los Angeles, Achille Lauro torna insieme a Salmo e Gemitaiz con “Banda Kawasaki” (Elektra Records / Warner Music Italy), brano esplosivo già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download.

ACHILLE LAURO, SALMO E GEMITAIZ: SIGNIFICATO DEL NUOVO SINGOLO

Brano urban dal sound avanguardista e dal flow energico e potente, che si distingue proprio per le sonorità internazionali, “Banda Kawasaki” è un inno alla libertà, nonché un invito a lasciarsi andare e a vivere la vita al massimo, ma anche un vero e proprio manifesto generazionale dirompente, che celebra la musica come strumento di unione ed espressione.

ACHILLE LAURO, SALMO E GEMITAIZ, “BANDA KAWASAKI”: IL VIDEOCLIP

Diretto da Luca Gardella, il video di “Banda Kawasaki” ha coinvolto non solo Achille Lauro, Salmo e Gemitaiz, ma anche i Ragazzi Madre della comunità Kayros di Don Claudio Burgio, realtà unica nel suo genere che, a Milano, da più di vent’anni offre supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati dal tribunale per i minorenni dai Servizi Sociali e dalle forze dell’ordine.

Inoltre, fin dalle sue origini, a Kayros il rap ha sempre occupato un ruolo di particolare rilievo, in quanto è uno dei mezzi con cui i giovani si conoscono, si esprimono e raccontano chi sono. Proprio per questo ad aprile 2024 è nata l’etichetta Kayros Music.

Tornando al videoclip, il risultato è un viaggio sensazionale di immagini, colori e rombi di motori, ambientato proprio nella comunità di Don Claudio Burgio, centro nevralgico del racconto, dove – tra riferimenti mitologici ed estetica contemporanea – i tre artisti si muovono con disinvoltura in un ambiente urban, dando vita ad una vera e propria sfilata di moda tra le mura dell’associazione.

A questo proposito, Achille Lauro ha deciso di vestire e far sfilare anche i ragazzi della comunità Kayros: un evento che lancia un messaggio dirompente di unione tra strada e moda, nonché un invito per tutti i Ragazzi Madre a cercare il proprio percorso attraverso l’arte, perché “La moda nasce dalla strada”.

“BANDA KAWASAKI”: TESTO DEL BRANO

Pe-re-pe, pe-re-pe, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Sì, bella camicia, sì, buona famiglia

No-non ho una lunga lingua, gioco della bottiglia

Sì, sì, ho bella vie ma con una bella vista

Mi-mi torna il sorriso, meglio che l’analista (Vroom, vroom, alè)

Ho latte derivati (Derivati)

Sì, è l’ultima foto prima di essere arrestati (Arrestati)

Prima-prima erano scimmie, sì, da Guinness dei primati

Pollice opponibile, impronte digitali (Ohi-ohi-alè)

È il gatto e la volpe

Foto segnaletica, non è una fashion blogger

Ho una casa vacanze, non una casa degli specchi

Il sordo non dorme, chi dorme non piglia pesci, yeah, yeah, yeah

Ohi-ohi-alè-lè-lè, alè-lè-lè

Ohi, alè-lè-lè, alè-lè-lè

Ohi-ohi-alè-lè-lè, alè-lè-lè

Ohi, alè-lè-lè, alè-lè

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe (Ahahah, brr)

Sai che c’è? Chi se ne fre’

La mia tipa c’ha due pere che, pe-re-pe

Tutto fatto come Andrea Diprè che fa karate

Mentre sta volando il cash dalla Chevrolet

Arrivo al club per le tre (Uh, ah)

Ti metto in fila senza figa né crediti

Ti hanno cresciuto con i “credici, credici”

Pia-piacere, questa mano non la meriti

Coglione subumano col mito 2016 (Ah)

Social manager (Ah), mental coach (Yeah)

Mossa a Kansas City e ti fottono lo Swatch

Papa don’t preach?, fa cagare Papa Roach (Ah)

Libera espressione con in bocca lo scotch (Ah)

Fatti una doccia fredda, digiuno a intermittenza

Preferisco senza e godermi la demenza

Sono partito e torno al punto di partenza (Ah)

A questo giro ti ho doppiato, Fabio Celenza

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Per le strade, pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Faccio i numeri come Maison Margiela

Dogman, sembra un film di Besson la sera

Poi ci arrestano come a Nelson Mandela

Le gazzelle che fanno paura a una pantera

Sì, un branco come gli animali, uh (Uoh)

Con l’attitudine di paninari, uh (Ih)

Il flow è grosso, prende staminali, uoh (Ehi)

I nostri amici sono casi umani, sì (Ah)

Però vestiti bene come al matrimonio (Ah-ah)

Frate’, mangio questi rapper, sì, mi passi l’olio? (Mhm-mhm)

Il mio amico ha gli occhi giappo’ ma senza il kimono

Non mi dici niente, fra’, se sai chi sono (Uh)

Sulle strade fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per le strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Sugli spalti fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per la strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per le strade, pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe, pe-re-pe

Kawasaki fanno pe-re-pe, pe-re-pe

Pe-re-pe-re-pe-re-pe

Sulle strade fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per le strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Sugli spalti fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe”

Per la strada fanno: “Pe-re-pe, pe-re-pe, pe-re-pe”

Sono El Pibe de oro

Niño della cantera

Seicento metri quadri, uh

Se fai un’altra cameriera

Ho quindici avvocati pool

Come si alza la parcella

E i maialini al forno

È una vera porce–

ACHILLE LAURO SUMMER FEST – A RAVE BEFORE L’ILIADE

Tra luglio e settembre Achille Lauro sarà protagonista di una nuova e incandescente leg estiva con special guest Boss Doms, le cui date saranno dei veri e propri rave, con arrangiamenti più elettronici, all’insegna dell’inclusività.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

13 luglio 2024 | Brescia @ Brescia Summer Music – Arena Campo Marte

@ Brescia Summer Music – Arena Campo Marte 15 luglio 2024 | Potenza @ Oversound Music Festival – Arena Stadio Viviani

@ Oversound Music Festival – Arena Stadio Viviani 19 luglio 2024 | Mirano (VE) @ Mirano Summer Festival

@ Mirano Summer Festival 23 luglio 2024 | Grado (GO) @ Parco delle Rose

@ Parco delle Rose 26 luglio 2024 | Sordevolo (BI) @ Anfiteatro Giovanni Paolo II

@ Anfiteatro Giovanni Paolo II 1 agosto 2024 | Gallipoli (LE) @ Oversound Music Festival – Parco Gondar

@ Oversound Music Festival – Parco Gondar 3 agosto 2024 | Iglesias (SU) @ Iglesias Summer Wave

@ Iglesias Summer Wave 9 agosto 2024 | Pagliare del Tronto (AP) @ Summer Concert

@ Summer Concert 11 agosto 2024 | Lucera (FG) @ Lucera Music Lights Festival – Piazza Matteotti

@ Lucera Music Lights Festival – Piazza Matteotti 12 agosto 2024 | Baia Domizia (CE) @ Arena Dei Pini – Summer Festival

@ Arena Dei Pini – Summer Festival 14 agosto 2024 | Cattolica (RN) @ Arena della Regina

@ Arena della Regina 16 agosto 2024 | Castiglioncello (LI) @ Castiglioncello Festival – Castello Pasquini

@ Castiglioncello Festival – Castello Pasquini 17 agosto 2024 | Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli Live

@ Villa Bertelli Live 21 agosto 2024 | Corigliano-Rossano (CS) @ Anfiteatro De Rosis

@ Anfiteatro De Rosis 23 agosto 2024 | Catania @ Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

@ Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini 24 agosto 2024 | Palermo @ Dream Pop Festival – Teatro di Verdura

@ Dream Pop Festival – Teatro di Verdura 2 settembre 2024 | Vicenza @ Vicenza In Festival – Piazza dei Signori

@ Vicenza In Festival – Piazza dei Signori 7 settembre 2024 | Trento @ Trentino Music Arena – Ragazzi in Festa

RAGAZZI MADRE – L’ILIADE IL LIVE

4 ottobre 2024 | Milano @ Unipol Forum

@ Unipol Forum 7 ottobre 2024 | Roma @ Palazzo dello Sport

Foto di copertina di Jesse Draxler