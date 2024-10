Per il ventennale dal loro esordio, Pop X annuncia l’album “Balla Coi Lupi Nella Stalla” e un tour nei club

A distanza di circa un anno e mezzo dal loro ultimo album ANAL HOUSE, Pop X ha annunciato il nuovo disco dal titolo BALLA COI LUPI NELLA STALLA (Bomba Dischi) e un tour nei club in partenza da novembre.

Il disco esce il 18 ottobre ma è stato anticipato dal primo singolo estratto a sorpresa dal titolo CHINA, uscito lo scorso 24 settembre.

POP X, “BALLA COI LUPI NELLA STALLA”

L’album BALLA COI LUPI NELLA STALLA arriva alla vigilia del ventennale dalla nascita del progetto Pop X, previsto nel 2025. Infatti, i loro esordi risalgono al 2005 con la pubblicazione del primo singolo del loro album d’esordio PoPPEER, pubblicato appunto ben vent’anni fa.

Il gruppo nasce da un’idea di Walter Bondiani e Davide Panizza che, attualmente, compongono il progetto Pop X insieme a Luca Babic e Niccolò Di Gregorio. Il primo membro citato, ovvero Bondiani, torna all’interno del processo creativo del gruppo a distanza di quattro anni dall’ultima collaborazione in Antille, singolo uscito nel 2020.

Nel corso degli anni, Pop X è diventato uno dei punti di riferimento del fenomeno it-pop e non solo, pur mantenendo forte la loro vena elettronica, a tratti sperimentale, che li accompagna dagli esordi, comprese le influenze cantautorali.

POP X, “BALLA COI LUPI NELLA STALLA”: LE DATE DEL TOUR

Pop X porterà in giro per i club italiani tutto il suo vasto repertorio e l’album in un tour in partenza a fine novembre e che si concluderà a gennaio. Il tour è organizzato e prodotto da Panico Concerti. Di seguito, le date:

21 NOVEMBRE – Bologna – Estragon Club

22 NOVEMBRE – Marghera (VE) – Rivolta

28 NOVEMBRE – Roma – Hacienda

29 NOVEMBRE – Firenze – Viper Club

01 DICEMBRE – Torino – Milk Club

05 DICEMBRE – Pozzuoli (NA) – Duel Club

06 DICEMBRE – Molfetta (BA) – Eremo Club

30 GENNAIO – Milano – Alcatraz

I biglietti sono in vendita a partire da martedì 1° ottobre su Dice.fm. Puoi acquistarli cliccando qui.