A sorpresa torna Levante con il singolo “Dall’alba al tramonto” (testo e audio)

Esce oggi il nuovo singolo di Levante, una canzone che esce a più di due anni di distanza dal lancio della ristampa dell’album Magmamemoria, ripubblicato in occasione del debutto della cantautrice al Festival di Sanremo, vetrina che ha permesso al disco di raggiungere il disco d’oro per le oltre 25.000 unità e a meno di un anno da Vertigine, singolo pubblicato con gli Altar Boy.

Levante Dall’alba al tramonto testo e significato

Come spiegato dalla stessa Levante su Instagram questa canzone rappresenta per lei la volontà e il coraggio di guardare un giorno che si spegne attraversando la paura della notte… del resto il giorno è destinato a tornare. Tutto andrà bene, afferma Levante, o comunque andrà.

Alle 14 di oggi, 21 maggio, sarà online anche il video di Dall’alba al tramonto.

“Vi lascio la mia musica e le mie parole sperando che siano abbastanza, che siano conforto, che siano carezze.“

Le parole dell’artista usate a chiusura del post.

Levante Dall’alba al tramonto testo e audio

E non ti piacciono i finali

e troppo facile inventarli

tu aspetti l’alba

tu aspetti l’alba

e ti concedi ad un inchino

che l’imbarazzo è grande più di te

fuggi a chi guarda

fuggi agli addii

che non sei in grado tu

che non finisce il pianto

perché nessun fondo è da toccare

tu

lo sai che nella fine ci son tanti inizi da inventare

E ogni volta che accade

ogni volta che cado, ogni volta da capo, ogni volta non la vorrei

però

ogni volta ho rischiato per la gioia di un minuto

dire di essere vissuto fino al tempo di un saluto

eh no

ogni volta un tramonto da guardare fino in fondo

E mi racconti di domani

non c’è nessuno bravo più di te

a fare l’alba, a fare l’alba

di ogni cosa tu

lo sai che io alla fine hi i titoli di coda da guarda

E ogni volta che accade

ogni volta che cado, ogni volta da capo, ogni volta non la vorrei

però

ogni volta ho rischiato per la gioia di un minuto

dire di essere vissuto fino al tempo di un saluto

eh no

siamo tutti un tramonto da guardare fino in fondo

E ogni volta che accade

ogni volta che cado, ogni volta da capo, ogni volta non la vorrei

però

ogni volta ho rischiato per la gioia di un minuto

dire di essere vissuto fino al tempo di un saluto

eh no

siamo tutti un tramonto da guardare fino in fondo

Foto di Alessandro Treves