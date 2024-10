“A me non serve niente”: l’ep d’esordio di Dimaggio racconta la storia di una giovane anima inquieta

Fuori da venerdì 8 novembre su tutte le piattaforme digitali l’ep d’esordio del giovane cantautore indie pop Dimaggio, dal titolo “A me non serve niente“, per Ada Music Italy e prodotto da Wepro.

Il progetto, anticipato dal singolo “Le nonne e le chiese” uscito lo scorso 18 ottobre, è composto da 6 tracce che raccontano la storia di una giovane anima irrequieta, tra brani ritmati e altri più intimi, uniti dalla voce profonda e scura di Dimaggio e dalla sua penna giovane e promettente.

“Ho cercato a fondo la mia identità artistica, sperimentando attraverso la mia voce i vari sound che sentivo più vicini alla mia esigenza espressiva. Grazie all’orecchio attento del mio produttore Wepro e alla presenza costante del mio chitarrista Emanuele Dell’Abate sono riuscito a tagliere e cucire addosso un Ep che sento mio.”

“A me non serve niente” vuole portare un messaggio sociale a una generazione che cerca di essere riconosciuta e ascoltata, riflettendo la consapevolezza raggiunta dall’artista durante la scrittura dei brani.

“Creare un disco è un po’ come svuotare le tasche per fare ordine tra priorità, aspettative e desideri, e mentre scrivevo e componevo i vari brani mi sono chiesto “ma di cosa ho davvero bisogno per stare bene e affermare me stesso?”. C’ho pensato a lungo finché non mi sono reso conto che alla radice di ogni cosa messa e tolta, conservata e buttata, ci sono sempre io e che sono proprio io l’elemento necessario attraverso cui vivere i miei desideri e le mie emozioni. L’ascolto e il riconoscimento che noi giovani ricerchiamo negli altri, in realtà deve partire da noi stessi. Per questo, alla mia domanda mi sono risposto “A me non serve niente: mi basto io”.” conclude Riccardo Roma, in arte Dimaggio.

dimaggio – a me non serve niente: la tracklist

Di seguito la tracklist completa dell’EP d’esordio di Dimaggio:

Le nonne e le chiese A me non serve niente Linda Attacco di panico – Interludio Microonde La sera dei licantropi

Clicca qui per preordinare l’EP “A me non serve niente“.

dimaggio – concerti di presentazione: le date

Di seguito il calendario completo dei concerti dell’artista, che lo vedranno presentare il nuovo progetto in alcune delle principali città italiane: