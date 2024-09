_Resetfestival: la XVI edizione dell’evento accessibile e inclusivo creato perscoprire nuova musica inedita

Torna, dal 30 settembre al 5 ottobre 2024, il _Resetfestival di Torino, giunto alla sua XVI edizione; quest’anno il claim sarà la “Musica Eretica“.

Il festival è un “backstage della musica”, un’occasione di incontro per scoprire nuovi talenti senza filtri e barriere, per conoscere nuova musica e per capire più da vicino come funziona il music business.

Una settimana di eventi che conta oltre 50 appuntamenti tra concerti, showcase, talk e laboratori, con spazi dedicati al web e al digital, per influencer, associazioni culturali e start-up.

“Musica Eretica“, il claim di questa XVI edizione, è una scelta fatta per raccontarsi fuori da tutti i dogmi sociali, e sarà accompagnato dalle grafiche realizzate dall’agenzia creativa Ribelli e da Roberto Gentili.

“L’eresia diventerà il coraggio del dissenso, la manifestazione del pensiero critico e la massima espressione di irriverenza. La forza della sovversione, di stimolare discussioni e cambiamenti laddove si incontrano nella società modelli di vecchi e nuovi dogmi. Un’indole e un potere che la musica può incarnare.” raccontano Annarita Masullo e Daniele Citriniti, Co-Founder The Goodness Factory.

reset festival: gli artisti

12 gli artisti che si esibiranno sul palco, portando musica inedita presente e futura, senza esclusioni di genere o provenienza, durante le due serate conclusive del festival: Alec Temple, Alessandra Nazzaro, Alessio Alì, Asiabel, Aura e Marilyn, Avec Moi, Best Before, Giglio, Margot, Moonari, Sealow e Sianlout.

I partecipanti sono stati scelti, dopo una lunga selezione tra oltre 600 candidature, dalla direzione artistica collettiva del festival, composta da Associazione Verve e The Goodness Factory, in collaborazione con addetti ai lavori torinesi e nazionali.

Il festival collabora inoltre anche quest’anno con Piemonte dal Vivo per l’iniziativa Glocal Sound, che permetterà a 9 artisti emergenti under 35 di esibirsi sul palco.

Per maggiori informazioni sul festival, in avvio il 30 settembre, clicca qui.