Sky annuncia “Nord Sud Ovest Est”, la seconda stagione della serie sugli 883… Fuori il trailer!

La 883 mania non appresta a fermarsi e, dopo il successo riscosso dalla serie Sky Original Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – la leggendaria storia degli 883, Sky Studios e Groenlandia annunciano che Sidney Sibilia è già al lavoro sul seguito della serie che, come da titolo del secondo disco degli 883, prenderà il nome di Nord Sud Ovest Est – La Leggendaria storia degli 883.

Il successo della prima serie, pensata in realtà come unica serie, è stato tale che Sky ha rinnovato per una seconda stagione. Come annunciato dal teaser appena rilasciato, è infatti ufficialmente in lavorazione NORD SUD OVEST EST, l’epico finale della leggendaria storia degli 883 dedicato alle vicende che portarono al secondo album della band di Pavia – l’ultimo prima dell’addio di Mauro Repetto.

I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Sky e in streaming solo su NOW.

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, prima stagione della serie prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, società del Gruppo Banijay, si è rivelata da subito un successo senza precedenti, facendo segnare primati su tutti i fronti.

Gli ascolti record già al debutto, e poi cresciuti costantemente di settimana in settimana, l’hanno resa la serie Sky Original alla prima stagione più vista degli ultimi 8 anni. A questo si sono aggiunte le recensioni entusiaste della critica e quelle del popolo social.

La serie è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883.

Ovviamente anche nella seconda stagione saranno protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max e Mauro.

Nel frattempo sull’onda di un successo ritrovato che, come dimostrano i live che tra stadi, palazzetti e Circo Massimo, vedono protagonista Max Pezzali, il 13 dicembre uscirà per Warner Music Italy l’album Max Forever Vol.1.