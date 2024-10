50 anni di Tenco: al Teatro Ariston di Sanremo tre serate con i vincitori dei premi e delle targhe Tenco

Il 17, 18 e 19 ottobre si terranno, come di consueto al Teatro Ariston di Sanremo, tre serate speciali dedicate alla Canzone d’Autore: il Premio Tenco 2024, che quest’anno festeggia i 50 anni dalla creazione.

Sul palco delle tre serate, presentate da Francesco Centorame e Antonio Silva, tanti gli ospiti tra cui il fondatore del gruppo Rock russo Ddt Jurij ševčuk, che ritirerà il Premio Tenco 2022, Tosca, Francesco Tricarico, Filippo Graziani, Michele Staino, Fabrizio Mocata, Gianni Coscia, Waine Scott, Kento e Irene Buselli.

La scenografia è quest’anno curata da Valerio Berruti mentre il Main Sponsor dell’evento è la Società Italiana degli Autori ed Editori: “SIAE è main sponsor del Premio Tenco, semplicemente perché non potrebbe essere altrimenti. Qui ogni anno si esibiscono i più rappresentativi Autori e si incontrano gli addetti ai lavori della canzone italiana, con una scrupolosità e una resistenza proprie solo di quelle istituzioni storiche che sanno mantenere come loro faro il valore dell’attenzione al nuovo” racconta il presidente della SIAE Salvatore Nastasi.

Per quattro giorni la città simbolo della musica italiana diventerà il centro della rassegna con un programma ricco di eventi, che si svolgeranno non solo all’Ariston ma in diversi luoghi del centro, come la sede del Club Tenco e il Teatro Casinò.

Come ogni anno prima della rassegna viene realizzato un evento per le scuole, che quest’anno sarà una masterclass dedicata a Pino Daniele e curata da Marika Aymone. Per la prima volta sarà in programma inoltre un dibattito sulla Canzone d’Autore in cui interverranno diversi esperti e rappresentanti del settore.

