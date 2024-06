Rosario Miraggio coniuga la sua anima napoletana e la modernità nel nuovo album “Uguale a me”

Giovedì 16 maggio è uscito su tutte le piattaforme digitali “Uguale a me (questo sono io)” (distribuito da Altafonte Italia sotto esclusiva licenza di Studiounosound), il nuovo album del cantautore Rosario Miraggio.

L’album è stato scritto insieme a personaggi importanti della scena musicale, tra cui Luca D’Alessio (LDA, ndr), Rosario Tassero, Luca Marzano (Aka7even, ndr), Francesco D’Alessio, Max D’Ambra, Clemente Maccaro (Clementino, ndr), Vincenzo D’Agostino, Mr. Hyde e Sergio Viola.

ROSARIO MIRAGGIO, “UGUALE A ME”

“Uguale a me” è frutto di anni di lavoro ed è composto da successi del passato di Rosario Miraggio insieme a quattro inediti e nuove collaborazioni, tra cui il brano con Clementino “Senz’ammore” che ne ha anche anticipato l’uscita.

L’artista si è anche messo a confronto con le nuove generazioni, duettando con Aka7even in “Due minuti” e Hal Quartier in “Nudi per strada” e “Ashley“. La tracklist completa – composta da 10 brani – è la seguente:

Due minuti feat. Aka7even

Nudi per strada feat. Hal Quartier

Ashley feat. Hal Quartier

Senz’ammore feat. Clementino

Nunn’è mai Fernuta

Vivere senza di te

Famme sta cu tte

Non vivo

Si perd a te

Si me vuo’ bene ancor feat. Kekko D’Alessio

L’album risulta ricco di sfumature e sonorità diverse, caratterizzato da una produzione contemporanea. Il titolo, inoltre, sottolinea la crescita artistica di Rosario, il quale è riuscito a coniugare tradizione e modernità senza perdere la propria identità che unisce il dialetto, l’anima e il cuore di Napoli e la lingua italiana.

“Uguale a me” è quindi un album che rispecchia bene Rosario Miraggio, con la sua genuinità e passione per la musica. Su di esso, ci racconta: «Credo che la parola chiave sia compromesso; un equilibrio che va cercato nell’andare incontro a quello che “suona” oggi, senza tuttavia, snaturarsi, perdersi. La melodia è un po’ il nostro abito, quello che indossiamo e rispecchia la nostra personalità».

E conclude: «La verità, come dico spesso nei concerti, vince sempre; le canzoni rispecchiano la mia personalità e non sforzo, canto come sento, come la mia anima mi suggerisce e non solo necessariamente in napoletano».

“Uguale a me” è anche parte di un progetto più grande che prevede l’uscita di un altro album dove saranno presenti altri inediti e anticipa il concerto sold out di giugno a Napoli all’Arena Flegrea, il quale apre il suo tour estivo in tutte le piazze del Sud Italia.