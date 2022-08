Rovazzi confessa ai followers la fine della storia con Karen: "Semplicemente, a volte, le storie d'amore finiscono..."

E’ finita la storia d’amore tra Fabio Rovazzi e Karen Kokeshi, influencer e Youtuber .

Dopo mesi di silenzio il cantante, attore e regista, ha confermato ai suoi follower la notizia che da tempo girava in rete…

“Come sapete, non amo parlare pubblicamente della mia vita privata ma in questo caso mi sembrava corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta. Cinque mesi fa Karen e io ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del male, e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente, a volte le storie d’amore finiscono.

Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siamo dati, che mi hai dato. Fabio“.