Riccardo Fogli squalificato dal GF Vip per una bestemmia: Roby Facchinetti lo difende!

A partire da quest’oggi, 13 dicembre, Riccardo Fogli non fa più parte del cast del Gf Vip. Il vippone era entrato appena ieri sera insieme a Milena Miconi ma è stato allontanato dal reality a neanche 24 ore dall’entrata (un vero record!) per aver palesemente pronunciato una bestemmia in mattinata.

Chiacchierando con Charlie Gnocchi e Wilma Goich, l’artista ex membro dei Pooh ha chiaramente detto un “porc…. m……a” che gli operatori non sono riusciti a censurare. Immediatamente la clip della frase blasfema è diventata virale, condannando Fogli all’unico destino possibile, ovvero la squalifica.

Ecco il video del fattaccio.

RICCARDO FOGLI HA VERAMENTE BESTEMMIATO IN MENO DI 15 ORE NON CI POSSO CREDERE#GFVIP pic.twitter.com/fjCgR3ZQCk — trashbiccis (@trashbiccis) December 13, 2022

Scusandosi con i telespettatori, il Grande Fratello ha annunciato quasi subito di aver dovuto prendere il duro provvedimento ai danni di Fogli, che in tarda serata è stato gentilmente accompagnato alla porta rossa.

Grande Fratello Vip: squalifica per Riccardo Fogli Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2022

Una vera e propria figuraccia, anche se non tutti sono d’accordo con la scelta della produzione. Tra questi c’è l’ex collega Roby Facchinetti!

La reazione di Roby Facchinetti alla squalifica di Riccardo Fogli dal GF Vip

In serata, Facchinetti ha pubblicato un post social al vetriolo con il quale ha preso a spada tratta le difese del collega. Secondo il padre di Francesco Facchinetti, infatti, è impossibile che Fogli avesse bestemmiato, visto che non l’ha mai sentito farlo in tanti anni di carriera insieme sui palchi.

Qui sotto il duro sfogo di Facchinetti contro la produzione del GF Vip:

“Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande fratello perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande fratello.

Caro Riccardo sono con te!“

Questa non è certo la primissima volta che una bestemmia viene pronunciata al Grande Fratello Vip, eppure non era mai successo che accadesse dopo così poco tempo dall’entrata nella casa di un concorrente. Un paio di anni fa la squalifica per bestemmia piombò addosso anche a Denis Dosio e Stefano Bettarini, dopo varie settimane di gioco. Ancora più veloce a pronunciare un “p… d…” era stato Silvano dei Cugini di campagna, letteralmente appena sbarcato sull’Isola dei Famosi.