Martina Attili, da X Factor e Michelangelo Vizzini, da Amici, diventeranno genitori

A sorpresa arriva una lieta notizia. Martina Attili, ex ragazzina prodigio di X Factor, e Michelangelo Vizzini, cantante che ha partecipato alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, non solo stanno insieme, ma attendo un figlio.

La notizia arriva dai social dei due ragazzi con un post che li ritrae felici insieme. Queste le parole con cui hanno annunciato il lieto evento:

“Non ci siamo fatti vedere insieme per un po’, questo perché preferivamo tenere la questione privata ma da adesso in poi sappiamo che non sarà più possibile…

Ti aspettiamo

tuoi mamma e papà”

Martina Attili, romana classe 2001, è nota per aver partecipato alla dodicesima edizione di X Factor dove si è fatta conoscere con l’inedito Cherofobia. Successivamente ha più volte manifestato disagio per il modo in cui il mondo della discografia l’ha trattata. Il suo ultimo singolo è Piccoli eroi del 2019.

Come dicevamo in apertura invece Michelangelo Vizzini ha preso parte ad Amici 19 ma senza arrivare alla fase del serale. In seguito si è diviso tra la carriera di cantante e l’attività di TikToker. L’artista è nato ad Ostia l’11 maggio del 1999.

Nel 2021 ha pubblicato l’album Michelangelo mentre l’ultimo singolo, Ti ricorderai, è del 2022.