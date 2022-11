“God save the Queen”: il calciatore Mason Mount sbaglia a cantare durante l’inno inglese ai Mondiali (VIDEO)

Mason Mount sbaglia a cantare l’inno inglese durante i mondiali.

I Mondiali di calcio stanno catalizzando l’attenzione degli appassionati sportivi. Certo, se ci fosse stata l’Italia in gara probabilmente non solo la loro.

Ma non rigiriamo il dito nella ferita aperta della seconda mancata qualificazione consecutiva.

Qualche giorno fa, nella prima di Inghilerra – Iran conclusa con un deciso 6 – 2 per i britannici, le squadre sono scese in campo e, come di consueto, hanno iniziato a risuonare nello stadio gli inni nazionali.

Peccato che un calciatore inglese si sia dimenticato di dover cambiare l’usanza radicata dai 70 anni regno della Regina Elisabetta (ovvero tutta la vita dello sportivo in questione) di urlare God Save the Queen in quanto la regnante è deceduta e ora il sovrano è un uomo, Carlo III, ovvero un King.

E così, come riferisce il The Sun, Mason Mount avrebbe cantato God Save The Queen anziché God Save The King.

Ecco il video della performance canora del ragazzo. CLICCA QUI