Fedez scherza sul rischio spoiler di X Factor: “So chi sono gli altri giudici”

Fedez tira un altro sospiro di sollievo. Il rapper è riuscito a non spoilerare la sua partecipazione alla prossima edizione di X Factor (2022) via social. E considerati gli ultimi disastri che ha combinato è un bel risultato.

Federico Lucia, questa mattina, è stato annunciato come primo giudice ufficiale della nuova edizione del talent già confermata per il prossimo autunno/inverno su Sky. Una bella notizia, anche abbastanza inaspettata, in un periodo non esattamente facile per l’artista, da poco operato per un raro tumore al pancreas.

In passato, in ogni caso, l’artista si era reso protagonista di più di qualche spoiler social che gli sarebbero potuti costare caro. Il più celebre era stato la condivisione di un pezzo di Chiamami per nome con Francesca Michielin prima che il Festival di Sanremo 2021 iniziasse. Il secondo era stata una mezza risatina in live quando un utente aveva chiesto a lui e la moglie Chiara Ferragni di girare un documentario sulla loro vita (al quale i Ferragnez già stavano lavorando).

Via Instagram Stories, a poche ore dall’annuncio, Fedez ha scherzato con un filtro divertente sul fatto che fosse stato in grado di tenersi tutto per sé. C’è però ancora altro da spoilerare, almeno potenzialmente: l’artista sa infatti già chi saranno gli altri membri della giuria della prossima edizione di X Factor. Riuscirà a mantenere il riserbo prima dell’annuncio ufficiale?

X Factor 2022: chi saranno i giudici?

Visto che Fedez è stato confermato oggi, è molto probabile che non dovremo aspettare poi molto per scoprire i nomi dei giudici di X Factor 2022.

Su All Music Italia vi abbiamo raccontato qui delle ultime voci riguardo alla struttura della giuria di X Factor 2022. Dovremmo in teoria rivedere Hell Raton e Mika, mentre i rumor vorrebbero fuori Emma Marrone e dentro Ambra Angiolini. Dovrebbe in teoria essere confermato per il secondo anno alla conduzione Ludovico Tersigni.