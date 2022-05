Eurovision Song Contest 2022: gli outfit dei cantanti in gara

Eurovision Song Contest: outfit e look dei cantanti in gara.

Come ogni finale che si rispetti, anche l’Eurovision ha una gara dentro la gara: qual è il miglior look della serata?

Noi siamo abituati a scrivere di musica, non siamo degli esperti di moda e la parola fashion non è certo la più usata nel mio vocabolario, ma non posso farmi sfuggire l’occasione di commentare gli outfit di chi si esibirà sul palco di Torino.

Iniziamo?

Si comincia con il medley di abiti di Laura Pausini che cambia vestito nel tempo di un frame. Talmente veloce a indossare i suoi soprabiti colorati che deve aver preso ripetizioni da uno dei migliori illusionisti sulla piazza per riuscire a compiere questa missione quasi impossibile!

Chiaramente, per vestire gli abiti di presentatrice, Laura si cambia un’altra volta e si impaillettata, mentre l’affiancano Mika di bianco abbigliato e Alessandro Cattelan in blu scintillante.

Primi ad esibirsi We Are Domi (Repubblica Ceca). Sullo sfondo appaino statue di uomini nudi, mentre loro sul palco sono vestiti. La cantante in viola, si vede che nel loro paese il viola nello show business non porta sfortuna! I due uomini rimangono sullo fondo e in penombra a suonare i loro strumenti.

Con la prima inquadratura degli addominali del ballerino sudato, pensavo già che dovevamo preparare gli occhi a scintillare. Poi, però, inquadrano WRS (Romania) vestito da torero con le scarpe dei Maneskin e una cintura che pare quella di castità. Si dice che abbia iniziato la sua carriera come ballerino.

Maro (Portogallo) si presenta sul palco con le trecce e una sorta di kimono. In questo momento vorrei sentire i commenti di mio padre che, a ogni Sanremo, mi ricorda che non ci sono più i cantanti come Domenico Modugno che si presentavano sul palco con lo smoking. Ma poi: chi sono le 5 che si è portata sul palco? Per fare concorrenza ai 5 cambi d’abito della Pausini s’è portata 5 sorelle da vestire?

Vi dico solo che, tra un cantante e l’altro, sto cercando di cenare… ma al massimo riesco a masticare un boccone scarso! Con Amadeus avrei anche già mangiato il dolce…

The Rasmus si presentano sul palco con l’impermeabile giallo che, per chi è era già nato e con sufficienti capacità cognitive, è uguale a quello che, negli anni ’90, indossava la bambina testimonial nella pubblicità della più celebre marca di pasta italiana. Quella che salvava il gattino. Non ci credete? Cliccate qui.

Marius Bear dalla Svizzera si presenta sul palco in total black con chiodo oversize e orecchino con pendente a croce. Il giubbotto ha un cuore ricamato sul lato sinistro. Se non vi ricordate da che parte sta il cuore (come me), l’ho già googolato io: è a sinistra.

I bretoni Alvan & Ahez (rappresentati della Francia) puntano su gonna per lui e pantaloni per lei, privilegiando il nero con ricami color ocra.

Subwoolfer (Norvegia) cantano di Banane vestiti con maschere color banana e occhiali da sole da Blues Brothers. Mi chiedo perché le donne debbano ballare su stivali gialli col tacco alto, mentre gli uomini hanno comode sneakers bianche dalle evidenti tre bande laterali che caratterizzano quella marca lì.

Anche Rosa Linn (Armenia) punta sul bianco con un completo dai pantaloni cargo e la giacca che sembra più una camicia dei prigionieri di Alcatraz dei film. Mancano solo le righe. Nella scenografia c’è pure un letto… forse si sta preparando per andare a dormire!

Tocca a Mahmood e Blanco…. nella prossima pagina.